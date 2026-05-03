Muere una mujer en un incendio de una vivienda en Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Los detalles Los Bomberos recibieron un aviso durante esta madrugada tras declararse un fuego en el primer piso de un edificio.

Una mujer de 57 años ha muerto tras un incendio en su vivienda en Vilanova i la Geltrú, Barcelona. El fuego se originó en el comedor de su piso y los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso a la 01:03 horas del domingo. Tres dotaciones de bomberos se desplazaron al lugar, incluyendo una autoescalera del parque de Vilafranca del Penedès. Aunque lograron extinguir el incendio y rescatar a la mujer, esta falleció posteriormente. Un perro también fue rescatado, pero no sobrevivió. Los Mossos d'Esquadra investigan las causas del incendio, mientras que el inmueble no sufrió daños estructurales.

Una mujer de 57 años ha fallecido esta madrugada tras iniciarse un incendio en su vivienda, situada en un primer piso de un edificio de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso a las 01:03 horas de este domingo, donde se alertaba de humo en el interior de una vivienda. Inmediatamente, desplazaron hasta el lugar tres dotaciones; una Bomba Rural Pesante y una Bomba Urbana Ligera del parque de Vilanova i la Geltrú, y una autoescalera del parque de Vilafranca del Penedès.

Al llegar al piso, los Bomberos localizaron el fuego y trabajaron en la extinción del incendio, que afectó a mobiliario del comedor, mientras los efectivos sanitarios atendían a una persona que se había rescatado del interior de la vivienda, pero que terminó falleciendo.

Del interior del piso se ha rescatado también a un perro, que pese a las maniobras de reanimación también ha fallecido. Una vez los Bomberos extinguieron el incendio y realizaron labores de ventilación, valoraron la afectación del inmueble, que no resultó afectado estructuralmente.

Además de las tres ambulancias del SEM (Sistema de Emergencias Médicas), en el operativo han trabajado también los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de la investigación de las causas.

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