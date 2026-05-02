Fallece José María Cruz Novillo, diseñador de algunos de los logos más icónicos de nuestra historia reciente

¿Por qué es importante? El artista gráfico, que ha fallecido a los 89 años, fue el autor de logos tan emblemáticos como el de Correos, la Policía Nacional, la Renfe, Repsol o el PSOE.

José María Cruz Novillo, fallecido a los 89 años, dejó una huella imborrable en la iconografía española. Aunque su rostro no era tan conocido como sus diseños, su legado es omnipresente en logotipos de empresas como Correos, Repsol y Renfe, así como en símbolos políticos como el puño y la rosa del PSOE. Creció en una España en blanco y negro, marcada por el franquismo, pero con la Transición, contribuyó a llenar de color el paisaje visual del país. Cruz Novillo también dejó su firma en carteles de cine y billetes, recibiendo la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes por su impacto en la España moderna.

Cada vez que visiten una oficina de Correos, paren a repostar en una gasolinera Repsol o viajen en tren Renfe reconocerán siempre una imagen inconfundible: su logo. Sin embargo, el rostro de José María Cruz Novillo, fallecido este sábado a los 89 años, seguramente no era tan popular como los diseños que creó a lo largo de su vida.

Cruz Novillo creció en aquella España en blanco y negro, reprimida por la iconografía del franquismo, presente hasta en las cajetillas de tabaco. "Yo empecé como pintor. Entonces nos llamaban pintor de domingo, porque salíamos a hacer paisajes", contó el diseñador en una entrevista.

Con la Transición, el color llegó a nuestras vidas, y Cruz Novillo fue uno de los artífices de la renovación del paisaje. De su lápiz nacieron los emblemas de la España democrática. Lo mismo diseñaba el logotipo de una empresa pública que el de una comunidad autónoma.

Además, su firma estaba presente en los carteles de las películas que proyectaban nuestros cines y en los billetes que utilizábamos para comprar. Sería imposible recopilar todos sus trabajos. Hasta se atrevió a crear los símbolos de un partido político. Suyos son el puño y la rosa del PSOE. "Yo recuerdo que tuve en cuenta mi propia ideología. Mi corazón lo tengo a la izquierda", reconoció el autor en una ocasión.

Sus creaciones perduran en el tiempo, compañeras siempre de nuestra vida cotidiana. "Salir a la calle y ver una furgoneta de Correos para mí ha sido durante mucho tiempo una maravilla. Era la constatación de estar trabajando para la vida real", expresó el autor.

Cruz Novillo recibió la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, entre muchos otros premios. Así, este sábado se ha marchado el hombre que diseño la España moderna, pero nos ha dejado sus trazos imborrables.

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