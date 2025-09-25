Ahora

Violencia machista

Detenido por intentar matar a su novia y herirla de gravedad en Arico (Tenerife)

Los detalles El detenido se encuentra en los calabozos del puesto principal de Granadilla de Abona, donde pasará a disposición judicial. Su novia se encuentra gravemente herida.

Fachada de la comisaría de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife Fachada de la comisaría de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife (@POLICIALOCALSC)

La Guardia Civil ha detenido en el municipio tinerfeño de Arico a un hombre por intentar matar a su novia, a la que ha dejado gravemente herida.

Así lo ha adelantado este jueves la Cadena Ser y lo han confirmado a EFE fuentes del instituto armado que han precisado que estos hechos ocurrieron a las 16.00 horas de este miércoles en una vivienda del citado municipio.

El detenido se encuentra en los calabozos del puesto principal de Granadilla de Abona, donde pasará a disposición judicial.

Estamos ampliando esta información

