Detenido por intentar matar a su novia y herirla de gravedad en Arico (Tenerife)

La Guardia Civil ha detenido en el municipio tinerfeño de Arico a un hombre por intentar matar a su novia, a la que ha dejado gravemente herida.

Así lo ha adelantado este jueves la Cadena Ser y lo han confirmado a EFE fuentes del instituto armado que han precisado que estos hechos ocurrieron a las 16.00 horas de este miércoles en una vivienda del citado municipio.

El detenido se encuentra en los calabozos del puesto principal de Granadilla de Abona, donde pasará a disposición judicial.

