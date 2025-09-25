Violencia machista
Detenido por intentar matar a su novia y herirla de gravedad en Arico (Tenerife)
Los detalles El detenido se encuentra en los calabozos del puesto principal de Granadilla de Abona, donde pasará a disposición judicial. Su novia se encuentra gravemente herida.
La Guardia Civil ha detenido en el municipio tinerfeño de Arico a un hombre por intentar matar a su novia, a la que ha dejado gravemente herida.
Así lo ha adelantado este jueves la Cadena Ser y lo han confirmado a EFE fuentes del instituto armado que han precisado que estos hechos ocurrieron a las 16.00 horas de este miércoles en una vivienda del citado municipio.
El detenido se encuentra en los calabozos del puesto principal de Granadilla de Abona, donde pasará a disposición judicial.
