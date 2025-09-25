Ahora

También un perro

Muere un hombre de 67 años en el incendio de su vivienda en Cercedilla (Madrid)

Los detalles Los bomberos han extinguido el incendio, que ha afectado a toda la vivienda y en el que ha muerto también un perro. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del suceso.

Muere un hombre de 67 años en el incendio de su vivienda en Cercedilla (Madrid)

Un hombre de 67 años ha perdido la vida en el incendio de una vivienda en el municipio de Cercedilla, en la Comunidad de Madrid, ha informado esta madrugada el 112 de esta comunidad autónoma.

La primera dotación de bomberos de la Comunidad de Madrid que ha llegado al lugar del suceso, en la Calle del Molino, se ha encontrado un incendio generalizado en el interior de la vivienda y ha derribado la puerta para entrar, sabedores de que había una persona en su interior, ha detallado el 112 en la red social X.

La persona se encontraba en el baño en parada cardiorrespiratoria y se le han practicado maniobras de reanimación, tanto por parte de los bomberos como del personal del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA 112), pero sólo han podido confirmar su fallecimiento.

Los bomberos han extinguido el incendio, que ha afectado a toda la vivienda y en el que ha muerto también un perro. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del suceso.

Las 6 de laSexta

  1. Pedro Sánchez confirma que volverá a presentarse a las elecciones de 2027: "Lo he hablado con mi familia y mi partido"
  2. Sánchez anuncia el envío de un buque de acción marítima para proteger y asistir a la Flotilla que se dirige a Gaza
  3. La CNMV autoriza la oferta mejorada de la opa del BBVA por el Banco Sabadell
  4. Drones no identificados obligan a cerrar un aeropuerto en Dinamarca por segunda vez esta semana
  5. La droga en la sotana del cura 'disfrutón': detenido un sacerdote de Toledo por posesión de 'cocaína rosa'
  6. De 'Apolo 17' a 'Artemis II': medio siglo después, Estados Unidos vuelve a mirar a la Luna con ambición y tensión