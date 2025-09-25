Heridos un niño de 7 años y su abuela por la caída de un poste eléctrico en Firgas, Gran Canaria

Imagen de archivo de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Un niño de siete años y su abuela han resultado heridos, con pronósticos grave y moderado respectivamente, tras caerles un poste eléctrico y telefónico en Firgas, Gran Canaria. El incidente ocurrió cuando un camión se enganchó a los cables del poste, arrancándolo. El suceso tuvo lugar a las 18:38 horas en la calle Barranquera Honda. El menor sufrió traumatismos graves y fue trasladado al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias en una ambulancia medicalizada. La abuela, con traumatismos moderados, fue llevada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. Bomberos voluntarios y la Guardia Civil asistieron en el lugar.

