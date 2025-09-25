Ahora

Fueron trasladados al hospital

Heridos un niño de 7 años y su abuela por la caída de un poste eléctrico en Firgas, Gran Canaria

Los detalles Al parecer, todo ha ocurrido después de que un camión se enganchara a sus cables y lo arrancara. El menor y su abuela han resultado heridos con pronósticos grave y moderado, respectivamente.

Imagen de archivo de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).Imagen de archivo de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un niño de siete años y su abuela han resultado herido con pronósticos grave y moderado, respectivamente, al caerles encima un poste eléctrico y telefónico en el municipio grancanario de Firgas.

Al parecer, todo ha ocurrido después de que un camión se enganchara a sus cables y lo arrancara, según ha informado el 112.

El siniestro ocurrió a las 18:38 horas de este miércoles en la calle Barranquera Honda, y el menor sufrió traumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

Su abuela resultó afectada con traumatismos de carácter moderado y fue evacuada en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Bomberos voluntarios de Firgas colaboraron con los recursos desplazados al lugar y la Guardia Civil se encargó de instruir el atestado.

