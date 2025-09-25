Identifican tras 20 años a la 'mujer de rosa' hallada muerta en España: era ciudadana rusa

Los detalles El caso se remonta al 3 de julio de 2005, cuando su cuerpo fue encontrado junto a una carretera en Viladecans, Barcelona. La víctima ha sido identificada como la ciudadana rusa Liudmila Zavada.

Liudmila Zavada, una ciudadana rusa hallada muerta en España hace dos décadas, ha sido identificada gracias a la campaña 'Identify Me', coordinada por Interpol. Su cuerpo, conocido como 'la mujer de rosa', fue encontrado en 2005 en Viladecans, Barcelona. A pesar de las investigaciones, su identidad permaneció desconocida hasta 2025, cuando Turquía cotejó sus huellas dactilares con su base de datos. La identificación se confirmó con un análisis de ADN. Esta campaña, lanzada en 2023, busca identificar mujeres fallecidas en circunstancias sospechosas en Europa. Hasta ahora, ha resuelto tres casos y sigue trabajando en 44 más.

Una mujer hallada muerta en España hace dos décadas ha sido finalmente identificada como la ciudadana rusa Liudmila Zavada, gracias a la campaña internacional 'Identify Me' coordinada por Interpol.

El caso, conocido como 'la mujer de rosa', se remonta al 3 de julio de 2005, cuando su cuerpo fue encontrado junto a una carretera en Viladecans, en la provincia de Barcelona. Vestía un conjunto rosa y había fallecido hacía menos de 24 horas.

A pesar de las exhaustivas investigaciones de la Policía, su identidad permaneció desconocida durante 20 años.

El avance en el caso de Zavada se produjo en 2025, cuando autoridades turcas cotejaron las huellas dactilares de 'la mujer de rosa' con su base de datos nacional, obteniendo un resultado positivo con Liudmila Zavada, de 31 años al momento de su muerte.

La identificación, según ha detallado Interpol, se confirmó posteriormente mediante un análisis de ADN comparando los restos con los de un familiar cercano. El secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza, ha destacado la importancia de este tipo de campañas.

"Cada identificación no solo aporta justicia y cierre a las familias, sino que refuerza la cooperación internacional y la confianza en las investigaciones forenses", ha señalado.

Tercera identificación exitosa vinculada a 'Identify Me'

Esta es la tercera identificación exitosa vinculada a 'Identify Me'. La primera fue la británica Rita Roberts, encontrada asesinada en Amberes (Bélgica) en 1992, y la segunda, Ainoha Izaga Ibieta Lima, de 33 años, identificada gracias a la cooperación entre España y Paraguay.

La campaña 'Identify Me', lanzada en 2023, busca identificar mujeres que han sido asesinadas o que murieron en circunstancias sospechosas o inexplicables en Europa en las últimas décadas.

La iniciativa, desarrollada por Interpol junto a seis países europeos (Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España), ha incluido hasta ahora 47 casos.

Desde 2021, Interpol ofrece a los investigadores la base de datos global I-Familia, que permite identificar cuerpos desconocidos mediante coincidencias de ADN familiar, utilizando únicamente muestras voluntarias de familiares de desaparecidos, sin conexión con bases de datos criminales. La campaña continúa abierta, con 44 casos pendientes de resolución.