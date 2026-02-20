Intervienen en una clínica de Madrid una máquina falsa que prometía rejuvenecer la cara

Los detalles Los agentes detuvieron a un hombre que pasó a disposición de la autoridad judicial por un delito contra la salud pública y otro contra la propiedad industrial. Además, una mujer fue investigada por estos mismos hechos.

La Policía Nacional ha intervenido, en una clínica estética de Madrid, un dispositivo falsificado para realizar tratamientos de rejuvenecimiento facial. Tal como explican este viernes desde el ministerio del Interior, en su pantalla se podía ver el mismo vídeo constantemente simulando imágenes captadas por el ecógrafo para engañar a los pacientes.

La buena noticia es que hasta el momento, no se tiene conocimiento de ninguna lesión por el uso de esta máquina. Los agentes detuvieron a un hombre que pasó a disposición de la autoridad judicial por un delito contra la salud pública y otro contra la propiedad industrial. Además, una mujer fue investigada por estos mismos hechos.

La investigación comenzó el pasado mes de enero, cuando se tuvo conocimiento del uso de una máquina para tratamientos de estética que al parecer era falsificada. Tras las primeras averiguaciones, los agentes lograron su ubicación en una clínica de la ciudad de Madrid, donde realizaron una inspección el día 20 de enero.

Durante la inspección, los investigadores detectaron que el dispositivo utilizado imitaba el equipo original retransmitiendo en la pantalla un vídeo que se repetía de manera continua simulando ser las imágenes emitidas por el ecógrafo. Estaba fabricado con materiales de una calidad muy inferior a la original, lo cual suponía un peligro para la piel. Por todo ello, se intervino tanto la máquina como la documentación de la misma.

Ofrecían los tratamientos en sus redes sociales

Los precios de los tratamientos de rejuvenecimiento facial que ofertaban en sus redes sociales tenían el mismo valor que los habituales en el marcado, entre 700 y 1.000 euros, es decir, precios similares a los ofrecidos por la maquinaria auténtica. Los agentes, sin embargo, descubrieron que el dispositivo había sido adquirido por 4.800 euros cuando el valor real de mercado ascendía a 70.000 euros.

Una vez identificado el vendedor, realizaron una inspección en la empresa del mismo ubicada en una nave de un polígono industrial de Toledo, donde encontraron numerosos documentos que reflejaban que el administrador estaba importando en España estos aparatos procedentes de China.

Finalmente, la operación se saldó con la detención de este varón como presunto responsable de un delito contra la propiedad industrial y contra la salud pública. Además, se ha investigado a la responsable de la clínica estética por los mismos hechos. La investigación continúa abierta puesto que no se descartan nuevas detenciones.

