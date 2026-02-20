La jueza decreta prisión provisional para el detenido por el presunto asesinato de su exmujer y su hija de Xilxes (Castellón)

Los detalles El hombre, detenido el miércoles, está investigado por dos delitos de asesinato y un delito de quebrantamiento de condena.

La jueza de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Vila-real ha ordenado prisión provisional sin fianza para un hombre acusado de asesinar a su ex pareja y a su hija menor en Xilxes, Castellón. El detenido, que no declaró en el juzgado, enfrenta cargos por dos asesinatos y quebrantamiento de condena, ya que tenía una orden de alejamiento por violencia de género desde 2025 hasta 2027. Los cuerpos fueron encontrados con signos de violencia tras un aviso de doble crimen. El sistema VioGen protegía a las víctimas. El 016 ofrece asistencia a víctimas de violencia machista.

La titular de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Vila-real ha decretado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre detenido como presunto autor de los crímenes de su ex compañera sentimental y de la hija menor de ambos en la localidad castellonense de Xilxes.

El detenido, que se ha acogido a su derecho a no declarar durante su comparecencia judicial, está investigado por dos delitos de asesinato y un delito de quebrantamiento de condena.

Esta última acusación se debe a que el hombre fue condenado en febrero de 2025 por violencia de género y se le había impuesto una orden de alejamiento de 300 metros sobre su exmujer hasta 2027. Tanto la madre como la hija, de 12 años, estaban dentro del sistema de protección VioGen.

Los cadáveres fueron hallados con signos de violencia este martes en una vivienda del citado municipio castellonense. Por la tarde se recibió un aviso de un posible doble crimen y hasta el lugar se desplazó con urgencia una patrulla de la Policía Local y otra de la Guardia Civil.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

