Rafa Mir mantiene en su juicio por agresión sexual que todo fue "consentido": "No fue una violación, fueron celos"

El contexto Sus palabras en el Tribunal chocan con la versión de la víctima, que afirma que la metió en el baño y cerró el pestillo: "Le dije que parara y que me quería ir, pero él no paró".

Rafa Mir, futbolista cedido al Elche, se ha defendido en su juicio por agresión sexual y lesiones afirmando que los hechos fueron consentidos y que "no fue una violación, fueron celos". En su declaración en Valencia, solo respondió a las preguntas de su abogado, asegurando que acordó entrar al baño con una de las chicas, donde afirma que todo fue consensuado. Sin embargo, la versión de la víctima contradice sus palabras, alegando que fue forzada y agredida. La Fiscalía solicita diez años y medio de prisión para Mir y cuatro para Pablo Jara, su amigo. El juicio ha quedado visto para sentencia.

Rafa Mir, futbolista que esta temporada de LaLiga ha jugado cedido en el Elche, ha defendido en su juicio por agresión sexual y lesiones a una joven en su chalet que todo lo que pasó fue "consentido". "No fue una violación. Fueron celos", ha sido la tesis que ha mantenido el jugador en su declaración en Valencia.

Esa ha sido la versión que ha dado el jugador en una declaración en la que ha respondido solo a las preguntas de su abogado. Según él, acordó entrar en el baño con una de las dos chicas.

"Entramos dentro, nos besamos y le volví a introducir los dedos en la vagina", ha expuesto Mir en sus palabras en el Tribunal.

Su versión, sin embargo, choca por completo con la versión de la víctima: "Entré y me cogió fuerte por el brazo. Me metió en el bañó y cerró el pestillo. Empezó a hacerme lo mismo que en la piscina, ahí me puse a llorar y a decirle que parara, que me quería ir. Él no paró".

Según cuenta Mir, la amiga de la joven comenzó a aporrear la puerta del baño y, al salir, empezaron a discutir por celos. Es entonces, durante esa supuesta discusión, cuando deja a las dos con su amigo Pablo Jara.

Tal y como dice la otra víctima, Jara le agredió: "Me golpeó y me tiró al suelo. Me dio un puñetazo y me tiró".

En ese sentido, Mir afirma que cuando vuelve ve que Jara esta tirando sus cosas por la valla a las dos chicas. Las jóvenes estaban mojadas y semidesnudas, por lo que el abogado pide que se atribuya a Jara un delito contra la integridad moral.

Por su parte, el abogado de una de las víctimas ha expresado que el interrogatorio ha sido "dirigido y ensayado": "Han declarado lo que les ha interesado declarar".

Fiscalía pide diez años y medio de prisión para Rafa Mir y cuatro para Pablo Jara. El juicio ha quedado ya visto para sentencia.

En él mismo, se ha podido escuchar al abogado del jugador preguntar a una víctima de agresión sexual si "le habían metido los dedos con delicadeza". "No lo recuerdo", ha respondido la víctima, a lo que el letrado ha asegurado que lo pregunta "porque en su declaración dijo que se los metió a lo burro".

016: teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas. Es también accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla y baja visión. Además de ofrecer información general, cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las personas que lo necesiten, realizada por personal especializado.

Este servicio deriva las llamadas de emergencia al 112, está coordinado con los servicios similares de las comunidades autónomas y ofrece información a las víctimas y sus entornos sobre qué hacer. Informa igualmente sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de violencias machistas.

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