La Policía Nacional detiene al menos a diez yihadistas en una macrooperación contra el terrorismo en varias provincias

Los detalles El trabajo de los agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional ha trabajado activamente en Alicante, Málaga, Barcelona, Murcia y Madrid.

La Policía Nacional ha detenido al menos a diez personas en una macrooperación antiyihadista desarrollada simultáneamente en varias provincias, incluyendo Alicante, Málaga, Barcelona, Murcia y Madrid. Según el Ministerio del Interior, los detenidos no planeaban atentar, sino que están acusados de intentar enviar armas a zonas de conflicto en el exterior. Aún no se han revelado detalles sobre la identidad de los arrestados, ni el número exacto de registros o delitos específicos. Los presuntos yihadistas comparecerán este viernes ante la Audiencia Nacional. España mantiene un nivel cuatro de cinco en alerta antiterrorista, indicando un riesgo alto de ataques yihadistas.

La Policía Nacional ha detenido al menos a diez personas en una macrooperación antiyihadista que se ha desarrollado en varias provincias de forma simultánea. Concretamente, el trabajo de los agentes de la Comisaría General de Información ha trabajado activamente en Alicante, Málaga, Barcelona, Murcia y Madrid.

Desde el Ministerio del Interior explican que los detenidos "no iban a atentar" sino que "más bien les acusan de intentar enviar armas al exterior" a zonas de conflicto.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la identidad de los arrestados. Tampoco del número exacto de registros practicados, ni de los delitos concretos que se les atribuyen a los detenidos.

Según las mismas fuentes, los presuntos yihadistas pasarán este viernes a disposición judicial en la Audiencia Nacional.

Hay que recordar que España se encuentra bajo un nivel cuatro sobre cinco de alerta de Alerta Antiterrorista. Esto significa que nuestro país se encuentra en riesgo alto ante posibles ataques del yihadismo.

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