La reunión entre la Generalitat y los sindicatos catalanes de docentes termina sin acuerdo y aboca al noveno día de huelga

Los detalles Los sindicatos han amenazado con encerrarse si no acudía la consellera Esther Niubó, que finalmente ha aparecido para asegurar que la última propuesta de la Conselleria es la definitiva.

La séptima reunión entre el Departamento de Educación de la Generalitat y los sindicatos catalanes de docentes en huelga concluyó sin acuerdo tras más de seis horas de negociaciones. Los sindicatos exigieron la presencia de la consellera Esther Niubó, quien acudió para afirmar que la oferta presentada era la última. La propuesta incluía un aumento salarial de 400 euros brutos mensuales en cuatro años y más de 7.000 nuevas dotaciones. La negociación se dividió en dos comités para abordar temas salariales y de escuela inclusiva, pero no se alcanzó un acuerdo. Niubó pidió una respuesta para el viernes a las 10:00 horas.

La séptima reunión entre el Departamento de Educación de la Generalitat y los sindicatos catalanes de docentes en huelga ha finalizado este jueves sin acuerdo, tras más de seis horas de negociaciones y después de que los representantes sindicales exigieran la presencia de la consellera Esther Niubó.

Tras más de cinco horas de negociaciones, los representantes sindicales han anunciado que permanecerían en el departamento para exigir la presencia de la consellera quien, poco antes de las diez de la noche, ha acudido para asegurar a los representantes sindicales que la oferta presentada era la última y definitiva.

En la reunión, el Departamento ha trasladado una nueva propuesta a los sindicatos en huelga -Ustec, Professors de Secundària, CGT e Intersindical- que incluye un incremento salarial de cerca de 400 euros brutos mensuales más por docente en cuatro años y más de 7.000 nuevas dotaciones en los próximos cuatro cursos.

Durante la tarde, la mesa se ha ramificado en dos comités, uno para negociar acerca del aspecto retributivo y otro para debatir sobre la escuela inclusiva, a fin de resolver diferencias entre las partes, pero de momento no ha sido posible llegar a un entendimiento en el noveno día de huelga del nuevo ciclo de movilizaciones.

Ante esta falta de acuerdos, los convocantes de las huelgas han exigido la presencia "inmediata" de Niubó, amenazando con no abandonar el departamento hasta que acudiese con "una propuesta que permita avanzar".

Al llegar a la reunión, la consellera ha trasladado a los sindicatos que la oferta de la Conselleria es la definitiva, y ha instado a comunicar si la aceptan o no este viernes, a las 10:00 horas, en una nueva reunión.

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