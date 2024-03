La Guardia Civil ha detenido durante la mañana de este jueves al alguacil de Hinojal, en Cáceres, por la desaparición de Vicente, un señor de 79 años al que se le perdió la pista el pasado 27 de enero de este mismo año. Por el momento, el detenido se encuentra en dependencias policiales, y es posible, que este viernes pase a disposición judicial.

Los agentes de la investigación, que continúa abierta y bajo secreto de sumario, han realizado tres registros, uno en la vivienda de la localidad cacereña del mismo arrestado, y otro en la casa de Cáceres de la pareja de este. También han incautado el vehículo del alguacil que trabajaba para el Ayuntamiento desde hace más de 30 años.

A finales de enero saltaban las alarmas en el municipio cacereño, de no más de 400 habitantes, por la desaparición de un hombre al que le había tocado la lotería hace ocho años. Cuestión que no ocultaba y de la que alardeaba, puesto que le habían tocado varios premios. Entre los vecinos no extraña que esta sea la razón de su desaparición, uno de ellos lamenta que "se tendría que haber quedado calladito", mientras que otro, no tiene más que calificarlo como "torpe". Incluso, su sobrina Montaña le había dicho en alguna ocasión que "no enseñara el dinero".

Al dejar la cama sin hacer, las puertas de su casa abiertas y pertenencias como el teléfono móvil dentro, en un primer momento, se pensó que se habría desorientado. No obstante, la familia ha mantenido que es el millón de euros que ganó Vicente el móvil de su desaparición. Aunque, según ha admitido en Más Vale Tarde uno de sus familiares, desconocen si se hanrealizado operaciones bancarias durante este mes que el hombre lleva desaparecido, saben que la Policía Judicial investiga en esta línea.

Por su parte, la alcaldesa de Hinojal, María Blanca Vivas, ha sostenido que ambos hombres mantenían "una relación cordial", ya que el trabajador municipal acercaba a Vicente a la capital de la provincial para hacer recados como "echar la lotería" o "ir a los toros". De hecho, este empleado continuó trabajando con normalidad, y hasta participó de forma activa en una batida de búsqueda.