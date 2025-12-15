Detenido en Álava por manipular fotos de menores con IA para crear pornografía infantil

Los detalles Entre el material intervenido se encontraban imágenes creadas por el investigado, que llegó a tomar fotografías de menores en la vía pública o piscinas municipales para posteriormente manipularlas y desnudar a las víctimas haciendo uso de herramientas de Inteligencia Artificial.

La Policía Nacional ha detenido en Álava a un presunto productor de pornografía infantil que utilizaba inteligencia artificial para crear contenido ilícito. La investigación comenzó en agosto tras recibir información internacional sobre sus actividades. A pesar de las avanzadas técnicas de anonimización que empleaba para ocultar su identidad en la red, los ciberagentes lograron localizarlo. En el registro de su domicilio, se encontró material que incluía imágenes manipuladas de menores, obtenidas en lugares públicos y alteradas mediante inteligencia artificial. El detenido está acusado de corrupción de menores y producción de pornografía infantil.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Álava a un presunto productor de pornografía infantil a través de herramientas de inteligencia artificial. Su localización ha sido muy compleja debido a las avanzadas técnicas de anonimización en la red que utilizaba.

La investigación se inició el pasado mes de agosto, cuando los ciberagentes, gracias a los canales de cooperación internacional y a las labores de ciberpatrullaje y monitorización, tuvieron conocimiento de la existencia de una persona que, presuntamente, creaba contenido pornográfico infantil.

La localización del investigado fue bastante compleja, ya que hacía uso de técnicas avanzadas de anonimización en la red, pero, finalmente, se logró ubicar en la provincia de Álava. Tras llevar a cabo una diligencia de entrada y registro en su domicilio, los agentes procedieron a su arresto como presunto autor de un delito de corrupción de menores, mediante la producción y tenencia de pornografía infantil.

Entre el numeroso material intervenido se encontraban imágenes creadas por el investigado haciendo uso de herramientas de inteligencia artificial, llegando a tomar fotografías de menores en la vía pública o piscinas municipales para posteriormente manipularlas y desnudar a las víctimas haciendo uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA).

