Ahora

Sin heridos

Un incendio en un transformador eléctrico provoca el desalojo de la torre Foster de la Castellana en Madrid

Los detalles Los hechos se han producido este lunes por la mañana en una de las torres situada en el parque empresarial de las Cuatro Torres, en el paseo de la Castellana de Madrid, tal como ha informado Emergencias Madrid.

Un incendio en un transformador eléctrico provoca el desalojo de la torre Foster de la Castellana en Madrid

Un pequeño incendio en un transformador eléctrico ha obligado a desalojar este lunes por la mañana la torre Foster, situada en el parque empresarial de las Cuatro Torres, en el paseo de la Castellana de Madrid, según ha informado Emergencias.

Igualmente, y tal como han informado los técnicos, no hay heridos ni tampoco intoxicados por inhalación de humo.

Según informó Emergencias Madrid, el incendio se produjo en un transformador eléctrico en planta sótano de una de las torres. Los bomberos extinguieron el fuego y evacuaron el edificio junto al personal de seguridad. El incidente no ha provocado ningún herido y el personal de la torre quedó a la espera del restablecimiento del suministro eléctrico.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Balance político de 2025 | Sánchez intenta dar carpetazo a la crisis por corrupción y acoso sexual señalando a la derecha: "No vamos a aceptar lecciones"
  2. Salomé Pradas en el Congreso, en directo | Pradas rompe su silencio tras las intervenciones de Rufián y Otero: "Estuve al pie del cañón"
  3. Sánchez anuncia un abono único de transportes con tarifa plana para todo el país: "Costará 60 euros al mes para adultos y 30 para jóvenes"
  4. Última hora de la borrasca Emilia | La borrasca Emilia deja rescates, calles anegadas en Orihuela y Totana y alerta de la CHE por el riesgo de crecidas
  5. Hallan muertos al actor y director Rob Reiner y a su mujer en su casa de Los Ángeles tras ser apuñalados
  6. Joan Roig, alcalde de Alcanar, anuncia su dimisión tras luchar contra los efectos del cambio climático: "Nos viene algo muy grave"