Un incendio en un transformador eléctrico provoca el desalojo de la torre Foster de la Castellana en Madrid

Un pequeño incendio en un transformador eléctrico ha obligado a desalojar este lunes por la mañana la torre Foster, situada en el parque empresarial de las Cuatro Torres, en el paseo de la Castellana de Madrid, según ha informado Emergencias.

Igualmente, y tal como han informado los técnicos, no hay heridos ni tampoco intoxicados por inhalación de humo.

Según informó Emergencias Madrid, el incendio se produjo en un transformador eléctrico en planta sótano de una de las torres. Los bomberos extinguieron el fuego y evacuaron el edificio junto al personal de seguridad. El incidente no ha provocado ningún herido y el personal de la torre quedó a la espera del restablecimiento del suministro eléctrico.

