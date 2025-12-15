Investigan el asesinato de una mujer en La Algaba (Sevilla)

Vehículo del servicio de emergencias 112 Andalucía, en una imagen de archivo.

Los detalles Según informa la agencia EFE, el cuerpo de la víctima presentaba varias heridas por arma blanca. Todas las hipótesis están abiertas.

La Guardia Civil está investigando el asesinato de una mujer de 44 años que fue encontrada con múltiples heridas de arma blanca en su domicilio de La Algaba, Sevilla. El incidente fue reportado a las 16:50 horas del domingo, según informaron fuentes de la investigación y Emergencias 112 Andalucía a EFE. Los servicios sanitarios que acudieron al lugar confirmaron el fallecimiento de la mujer. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizarle la autopsia. En este caso, las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis posibles para esclarecer los hechos.

La Guardia Civil investiga la muerte a puñaladas de una mujer de 44 años en su casa de La Algaba (Sevilla).

Fuentes de la investigación y de Emergencias 112 Andalucía han informado este lunes a EFE de que a las 16:50 horas del domingo se recibió un aviso que alertaba del hallazgo de una mujer que presentaba varias heridas por arma blanca.

Los servicios sanitarios confirmaron la muerte de la mujer y el cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia, caso en el que están abiertas todas las hipótesis.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.