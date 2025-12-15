Ahora

Se investigan los hechos

Investigan el asesinato de una mujer en La Algaba (Sevilla)

Los detalles Según informa la agencia EFE, el cuerpo de la víctima presentaba varias heridas por arma blanca. Todas las hipótesis están abiertas.

La Guardia Civil investiga la muerte a puñaladas de una mujer de 44 años en su casa de La Algaba (Sevilla).

Fuentes de la investigación y de Emergencias 112 Andalucía han informado este lunes a EFE de que a las 16:50 horas del domingo se recibió un aviso que alertaba del hallazgo de una mujer que presentaba varias heridas por arma blanca.

Los servicios sanitarios confirmaron la muerte de la mujer y el cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia, caso en el que están abiertas todas las hipótesis.

