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8M en Madrid

Detenidas 13 personas ligadas a un sindicato falangista por los actos vandálicos durante el 8M en la Complutense de Madrid

El contexto Entraron violentamente en la Facultad de Ciencias Políticas de la UCM con pancartas gigantes que decían: "Rechaza el feminismo, abraza la feminidad". Un texto acompañado por el símbolo de la Falange.

Detenidas 13 personas ligadas a un sindicato falangista por los actos vandálicos durante el 8M en la Complutense de Madrid
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Asaltaron encapuchados la Universidad Complutense de Madrid durante el último 8M y este jueves la Policía ha detenido a 13 personas acusadas de cometer actos vandálicos. Destrozaron cartelería, mobiliario y desplegaron una pancarta en contra del feminismo en plenas celebraciones por el Día Internacional de la Mujer. Todos están ligados a un sindicato falangista.

Entraron violentamente en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense mientras portaban pancartas gigantes. En ellas, se podía leer: "Rechaza el feminismo, abraza la feminidad". Un texto acompañado por el símbolo de la Falange. Incluso trataron de colgar el cartel en el exterior del edificio.

A pesar de que los agresores iban encapuchados, con los rostros cubiertos, la Policía ha logrado detenerlos. Son 13 jóvenes de entre 18 y 27 años. Además, se ha identificado a otros seis menores de edad.

El asalto a la facultad ocurrió dos días antes del 8M. También rompieron la cartelería que se había colgado en las paredes por propios estudiantes y ligada al Día de la Mujer. Mientras destrozaban el mobiliario de la facultad, increparon a todas las personas con las que se encontraban en las instalaciones.

Todos los arrestados están ligados al Sindicato Español Universitario, asociado a la Falange Española. Se les acusa de delitos de desórdenes públicos, daños y delitos contra los derechos fundamentales.

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