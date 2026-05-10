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Detenida en Málaga una pareja por intentar abandonar a su bebé de cuatro meses en casa de un vecino

Los detalles Fuentes policiales precisado que se trata de un hombre de 25 años y de una mujer de 23 años y que la investigación continúa abierta.

Foto de archivo de un coche de la Policía NacionalFoto de archivo de un coche de la Policía NacionalEuropa Press
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Una pareja joven ha sido detenida por la Policía Nacional en Málaga capital por el supuesto abandono de su bebé de cuatro meses, al que presuntamente intentaron dejar en casa de un vecino, según han confirmado fuentes policiales.

Estas fuentes han precisado a Europa Press que se trata de un hombre de 25 años y de una mujer de 23 años y que la intervención se inició al intentan dejar la pareja al bebé de cuatro meses con un vecino. Además, han apuntado que la investigación continúa abierta.

Los hechos tuvieron lugar en la zona centro de la capital, en el entorno del Molinillo. Según la información adelantada 'El Español' de Málaga, la pareja habría decidido dejar al bebé con un vecino que aseguraba no tener relación con la pareja, para, previsiblemente, pasar la noche fuera.

El hombre dio aviso a las autoridades, señala el diario, que, citando a fuentes consultadas, señala que la vivienda donde ambos residían con el bebé estaba en un estado "deplorable" y que todo apunta a que el menor quedará a cargo de un familiar de la pareja cuando finalice la investigación.

Las fuentes policiales han indicado que los detenidos pasarán a disposición judicial en las próximas horas.

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