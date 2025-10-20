Rescatan a una turista española atrapada en una pirámide en Egipto al fracturarse un pie

Un hombre sube por una de los túneles de la Pirámide Acodada en Dahshur.

Los detalles La mujer se quedó atrapada dentro de un estrecho pasaje a unos 80 metros de profundidad dentro de la Pirámide Acodada en Dahshur.

Equipos de emergencias en Egipto rescataron a una turista española atrapada con una fractura en el pie dentro de la Pirámide Acodada en Dahshur, cerca de El Cairo. La operación, que desafió las complejidades de esta estructura milenaria, se activó tras una llamada de emergencia el domingo. Los paramédicos Ahmed Ali Hamouda y Ali Hassan Abdel Majeed respondieron rápidamente, escuchando gritos de auxilio desde la entrada. La mujer, ubicada a 80 metros de profundidad en un pasaje estrecho y con poco oxígeno, fue estabilizada y extraída con la ayuda de los guardias de la pirámide.

Equipos de emergencias egipcios lograron rescatar a una turista española que quedó atrapada con una fractura en el pie dentro de la Pirámide Acodada en Dahshur, a 40 kilómetros al sur de El Cairo, en una operación que desafió las complejidades arquitectónicas de esta construcción milenaria, informaron este lunes fuentes oficiales.

La emergencia tuvo lugar el domingo cuando una llamada al número 123 alertó sobre una persona herida cerca de la pirámide, informó en un comunicado la Organización de Ambulancias de Egipto, que afirmó que el vehículo sanitario "llegó rápidamente al lugar".

Según la nota, los paramédicos Ahmed Ali Hamouda y Ali Hassan Abdel Majeed escucharon "gritos de auxilio provenientes de la entrada", situada a pocos metros del suelo, y al llegar al acceso del monumento descubrieron que la turista estaba herida en el interior de la pirámide.

La mujer se encontraba a unos 80 metros de profundidad, en una rampa de madera con un ángulo de 26 grados, y para llegar a ella debían descender por un estrecho pasaje, de apenas un metro de ancho y alto, donde "la falta de oxígeno" era otro elemento que complicó el rescate.

"Tras descender hasta la turista, acompañada por su esposo, los paramédicos inmovilizaron su pie fracturado utilizando una tabla rígida y un cinturón araña", agregó la organización sanitaria, que reconoció la colaboración de los guardias de la pirámide para iniciar el ascenso para extraerla.

