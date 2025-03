Desaparece un hombre arrollado por la corriente del agua en Lorca tras desbordarse la Rambla del Ramonete

La Guardia Civil busca a un hombre que ha desaparecido en Lorca después de que la corriente del agua le arrastrase tras desbordarse la Rambla del Ramonete, en la Región de Murcia.

Según han informado fuentes de la Benemérita, el suceso ha tenido lugar alrededor de las 15.30 horas, cuando el hombre, pastor de profesión y vecino de la localidad de Ermita de Ramonete (Lorca), ha sido arrastrado por la corriente mientras circulaba con su furgoneta junto a la rambla.

El agua ha arrastrado el vehículo hasta una zona en la que ha quedado encallado, y su ocupante ha salido y se desconoce su paradero. Varias patrullas de la Guardia Civil buscan al hombre desde tierra y una patrullera marítima de la Benemérita lo hace desde el agua, en la desembocadura de la rambla con el mar.

El Ayuntamiento de Lorca, ante eso, ha informado que la rambla permanecía cortada a su paso por Puntas de Calnegre.

Valencia y Murcia, en alerta por fuertes lluvias

Mientras las nevadas van a menos conforme pasan las horas, después de que hasta seis comunidades autónomas hayan estado en alerta por nieve, las lluvias cogen fuerza en la Península. Sobre todo, en la zona del Mediterráneo. En una zona en la que, en algunos puntos, han llegado a caer hasta 200 litros por metro cuadrado.

Es lo que ha sucedido, por ejemplo, en Pulpí, en Almería. En una localidad donde las calles están completamente inundadas. Como inundadas, como anegadas, están varias zonas de Murcia. Las ramblas, totalmente desbordadas.

Las alarmas de ES Alert han sonado incluso a primera hora de la tarde en Pozo Estrecho, en Cartagena, para alertar a la población por el desbordamiento de la rambla de El Albujón: "Se está produciendo el desbordamiento en la rambla de El Albujón. Eviten circular por la zona. Extremen la precaución".

En Valencia, mientras tanto, en zonas como Algemesí ya se están retirando los coches de los garajes a la par que se reparten los sacos de arena. En el puerto, se ha cerrado el tráfico marítimo a causa del temporal con un pronóstico que va a ir a peor en las próximas horas.

Frío invernal para recibir marzo

El mes de marzo ha comenzado con frío. Con mucho frío. Con bajas temperaturas y con varias zonas de España bajo el manto de la nieve. Han sido hasta seis las comunidades que han estado en alerta por nevadas. Y, también, con mucha precaución en las carreteras. Un total de 22 han tenido avisos por las nevadas, y en la sierra de Madrid ha sido obligatorio el uso de cadenas.

No han dejado de trabajar las máquinas quitanieves. El Monasterio de El Escorial, en Madrid, completamente nevado. Muchos, en la sierra, han aprovechado para esquiar. Para jugar con la nieve. Una nieve que ha copado las calles de La Rioja. En Pamplona no ha dejado de nevar, pero no ha llegado a cuajar en las vías.