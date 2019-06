Denuncian maltrato animal en una feria de Jerez: un suricato amarrado, aves expuestas a flashes y pitones cerca de niños

Una jerezana ha denunciado ante la Policía Nacional un caso de maltrato animal en el mercado medieval de Jerez y es que, según apunta, uno de los puestos tenía expuestas aves de cetrería "para hacer fotografías con personas", "una suricata amarrada todo el día" y "una pitón enorme metida en un cubo muy pequeño".

Según esta ciudadana, esa serpiente la soltaban "en el suelo cerca de niños pequeños". Además apunta que el puesto también tenía un perro "que apenas tiene la cuarentena". La jerezana asegura que los animales están más de 12 horas de trabajo a cambio de "un donativo".

"No había presencia policial en el lugar por lo que llame a Seprona, el cual no trabajaba anoche, llame a Policía Local, la cual me dijo que tenían permisos y no iban a mandar una patrulla para eso y acabé en comisaría de Policía Nacional donde me dejaron interponer denuncia pero advirtiéndome de que el proceso es largo y no intervendrían porque al día siguiente el mercado se acababa", explica.

La mujer pide que el Ayuntamiento de Jerez "jamás vuelva a dejar que esto ocurra" y que "reconozca que falló en dar este permiso": "Querida alcaldesa de Jerez, ¿no había quitado los espectáculos con animales de nuestra ciudad?".

"Los animales son seres vivos que nos acompañan, no son objetos para nuestro entretenimiento ni mercancía para ganarnos la vida", zanja la denunciante.