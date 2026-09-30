Hallan un cuerpo sin cabeza ni extremidades flotando en la costa de Sagunto, Valencia

Los detalles El cadáver fue avistado desde una embarcación recreativa que navegaba por la zona y dio el aviso de inmediato. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y trata ahora de identificar el cuerpo.

El cadáver de un hombre sin cabeza ni extremidades fue encontrado flotando cerca de L'Almardà, en Sagunto, Valencia. El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, fue avistado por una embarcación recreativa que alertó a las autoridades. La Guardia Civil ha iniciado una investigación para identificar al fallecido, aunque aún no han logrado resultados. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de València, donde se le tomaron muestras de ADN. Agentes del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil colaboran con médicos forenses en el cotejo de perfiles genéticos para esclarecer la identidad y circunstancias del deceso.

El cadáver de un hombre sin cabeza ni extremidades ha sido hallado flotando en la costa de Sagunto (Valencia), cerca de L'Almardà, según han confirmado fuentes del Instituto Armado.

El cuerpo sin vida del hombre fue hallado el lunes en avanzado estado de descomposición, han indicado las mismas fuentes.

Tras el hallazgo, la Guardia Civil abrió una investigación para tratar de identificar al hombre, algo que por el momento no ha dado sus frutos. También se desconocen las circunstancias de la muerte.

El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de València (IML), donde se le han extraído muestras de ADN para tratar de identificarlo.

Los especialistas de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación y tratan ahora de identificar el cuerpo. Según ha avanzado el diario Las Provincias, agentes del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil han asumido las primeras investigaciones en coordinación con los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal para identificar el cuerpo con la toma de muestras de ADN y su cotejo con perfiles genéticos de personas desaparecidas.

El diario indica que el cuerpo, sin cabeza, manos ni pies, y que carecía de ropa, fue avistado la tarde del lunes desde una embarcación recreativa que navegaba por la zona y dio el aviso de inmediato.

Tras el aviso, una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Valencia lo rescató y trasladó a su base en las dependencias del Club Náutico de Valencia.

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