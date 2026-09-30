Cataluña mantiene activa la alerta por inundaciones debido a las intensas lluvias

Aspecto de una calle de Barcelona este martes cuando Protección Civil ha hecho un llamamiento a tener "mucha prudencia"

Los detalles El Govern prevé dar por finalizada la alerta este miércoles por la mañana, después de las precipitaciones que han afectado a toda Cataluña, especialmente al litoral y prelitoral central este martes.

Protección Civil mantendrá la alerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones de Cataluña (INUNCAT) durante la madrugada del miércoles debido a las lluvias persistentes y las incidencias por resolver, según el Govern. Se espera finalizar la alerta el miércoles por la mañana tras las precipitaciones que afectaron especialmente al litoral y prelitoral central. El Servicio Meteorológico de Cataluña registró acumulados intensos en el noreste, destacando el Baix Empordà con más de 90 litros por metro cuadrado. Se emitió un mensaje Es-Alert para desaconsejar desplazamientos innecesarios. Emergencias 112 recibió 1.768 llamadas y los Bomberos 864 avisos, destacando el rescate de una mujer y un bebé en Gavà. El Sistema de Emergencias Médicas atendió a 63 personas, trasladando a 14 con heridas leves o menos graves.

Protección Civil mantendrá la alerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones de Cataluña (INUNCAT) durante la madrugada de este miércoles, debido a las lluvias que todavía se esperan en la comunidad autónoma durante las próximas horas y por las incidencias que aún quedan por resolver, ha informado el Govern.

El Ejecutivo presidido por Salvador Illa ha indicado, a través de un comunicado, que prevé dar por finalizada la alerta este miércoles por la mañana, después de las precipitaciones que han afectado a toda Cataluña, especialmente al litoral y prelitoral central este martes.

El Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) ha registrado los acumulados más intensos en el noreste de la comunidad, sobre todo en la comarca del Baix Empordà, donde se han llegado a registrar más de 90 litros por metro cuadrado en tres horas.

Esta situación ha provocado que se enviase un mensaje Es-Alert a la población de la zona en el que se desaconsejaban los desplazamientos innecesarios y acercarse a ríos o barrancos, se pedía no bajar a sótanos, así como se ha recomendado que se subiera a pisos superiores en caso de entrar el agua. Pese a todo, la alerta se ha dado por finalizada.

Además, el SMC mantiene un aviso por precipitaciones que podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos en el Alt y Baix Empordà hasta la madrugada de este miércoles, y, con menor probabilidad, en el litoral de Barcelona y Girona.

El teléfono de Emergencias 112 ha recibido un total de 1.768 llamadas por incidencias hasta las 21:00 horas debido a las fuertes precipitaciones. Del total, un 34,2 % se produjeron en el Barcelonès y un 27,63 % en el Vallès Occidental. Los municipios desde los que se recibieron más llamadas fueron Barcelona (345) seguido de Sant Cugat del Vallès (275).

Los Bomberos de Cataluña, por su parte, han recibido 864 avisos por servicios relacionados con el temporal que ha afectado a toda la comunidad. El servicio más destacado ha sido el rescate de una mujer y un bebé que habían quedado atrapados en la riera de Canyars, en Gavà (Barcelona) y que fueron trasladas al Hospital de Sant Boi.

El Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña (SEM) ha recibido un total de 67 alertas, con un total de 63 personas afectadas. Del total de personas heridas, el SEM ha atenido y trasladado a 14 personas: ocho heridos en estado menos grave y seis en estado leve.

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