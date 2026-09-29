Roban en Vilamalla (Girona) un remolque con 98.000 euros en ropa: está siendo investigado por los Mossos d'Esquadra

Las cámaras del aparcamiento grabaron como dos individuos encapuchados rompían la puerta de este para que una cabeza tractora pudiera acceder a su interior. Después, se enganchaba al remolque para poder llevárselo.

En Vilamalla, Girona, se ha producido un extraño robo: el remolque de un camión que contenía 98.000 euros en ropa. Lo habitual, como señala Leo Álvarez, es que este tipo de robos se lleven a cabo rajando las telas de los remolques, pero, en este caso, la técnica es diferente.

Como se puede ver en las imágenes, dos hombres caminan por un polígono industrial. Visten de negro y van encapuchados. Revientan los candados de un aparcamiento y, tras abrir las puertas, una cabeza tractora entra dentro.

Después, el vehículo se engancha a un remolque y se marcha con él. El robo dura tres minutos tan solo. El suceso está siendo investigado por los Mossos d'Esquadra para identificar a los dos individuos.

María del Mar Torres, propietaria de la empresa de transportes, cuenta que ya han perdido a ese cliente "hasta que no se acabe de averiguar todo". "Robos de mercancía en esta zona es cada día uno", explica. Por ese motivo, Torres indica que se están planteando entre todas las empresas de la zona contratar una empresa de vigilancia nocturna.

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