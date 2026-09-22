El Poder Judicial estudia 37 denuncias de agresiones sexuales en Ceuta desde la entrada masiva del 30 de julio

El dato Los delitos sexuales han aumentado un 75% en la ciudad autónoma desde la entrada masiva ocurrida en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

El Consejo Permanente del Poder Judicial está estudiando las denuncias por agresiones sexuales desde que se produjo la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio. En un informe elaborado por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial se recoge que hay 37 procedimientos distintos por agresiones sexuales en la ciudad autónoma, 14 de ellos sufridos por menores.

Es un informe que está estudiando el Consejo Permanente, que se ha reunido este martes. Esta cifra eleva las 35 denuncias por agresiones sexuales que se habían registrado hasta ahora. Los delitos sexuales desde la entrada masiva han aumentado un 35% en Ceuta.

Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, denuncia que agentes han tenido que intervenir en un motín, invitando al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a "preguntar a los policías que han estado trabajando esta noche en Ceuta como lo están viviendo ellos", señalando una "evidente falta de efectivos".

"La población ceutí está dando, en términos generales, un enorme ejemplo de convivencia, de civismo y de un comportamiento pacífico, pero no se puede nunca justificar", añade Alarcón.

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