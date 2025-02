Declaran el riesgo de colapso a los cuatro inmuebles afectados por un incendio en Basauri (Vizcaya)

Los técnicos municipales y bomberos que han accedido este sábado al inmueble incendiado ayer en Basauri (Vizcaya) y a los otros tres afectados por las llamas han declarado el riesgo de colapso de los cuatro edificios, según ha informado el Ayuntamiento. Dicho incendio, en el que falleció un hombre al precipitarse por una ventana, se declaró ayer en el portal número 5 de la calle Kareaga Goikoa y afectó también a los número 1 y 7, en los que residen vecinos, y al número 3, que está deshabitado.

Durante esta mañana, los técnicos únicamente han podido acceder a los edificios a través de una escala del camión de los bomberos, ya que la planta baja aún sigue humeando. Por ello y a la espera de llevar a cabo una inspección más exhaustiva del estado de su estructura, se ha declarado el riesgo de colapso de los cuatro inmuebles.

Los residentes del número 5 no podrán volver a sus viviendas y, por el momento, tampoco los de 1 y el 7, hasta que no se pueda garantizar la seguridad estructural del inmueble incendiado, aunque se les permitirá un acceso por turnos y acompañados para recoger sus pertenencias, según el consistorio. Se trata de 33 vecinos que han sido alojados en un hotel y a los que se garantizará una "solución habitacional transitoria" mientras no puedan regresar a su viviendas, según ha precisado el ayuntamiento, que ha señalado que el alcalde mantiene conversaciones con la consejería vasca de Vivienda "para encontrar una respuesta conjunta a futuro".

Respecto a las causas de incendio ha indicado que el próximo lunes técnicos municipales, Bomberos y Ertzaintza inspeccionarán de nuevo los edificios a fin de determinar el origen de las llamas. Sobre el estado "no adecuado" en el que se encontraban los edificios, el Ayuntamiento ha remarcado que son de propiedad privada y que los propietarios son "los responsables de mantener sus viviendas en buen estado y evitar su degradación". También ha resaltado que en los últimos años se les ha requerido a los dueños que emprendieran "las mejoras y reparaciones mínimas exigidas ya que los inmuebles están fuera de ordenación".

Ante la situación de inacción, el ayuntamiento decidió mediante una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) unir este solar a otro de propiedad municipal, y posibilitar así la venta a un tercero. El planteamiento era que después se derribarían los edificios ahora afectados por el incendio, se urbanizaría la zona y se construirían 94 viviendas.