La declaración de la madre de los niños de Godella, Valencia: "Una secta nos persigue y tengo un hijo que está poseído por el diablo"

'Espejo Público' ha tenido acceso a la declaración de la madre de los niños hallados muertos y enterrados en Godella. La mujer fue localizada por los agentes escondida en el interior de un bidón de gran tamaño.

La madre de los niños estaba desnuda y tenía arañazos producto de haber corrido sin ropa por el bosque.

Al ser preguntada por los agentes de la Guardia Civil sobre qué ha ocurrido, la mujer aseguró que una secta perseguía a su familia y que uno de sus hijos está poseído por el diablo.

Esta es la declaración completa de la madre, detenida tras indicar a los agentes la ubicación del cadáver de los pequeños:

"Desperté a Gabriel de madrugada porque quería tener sexo, porque hace mucho tiempo que no nos acostábamos. Tengo miedo, porque Gabriel me ha pegado una paliza esta mañana y tengo mucho miedo y me estoy ocultando aquí. ¿Dónde están mis hijos?. Quiero ver a mis hijos, me da miedo que les haya pasado algo a mis hijos. Hay una secta que nos persigue y tengo un hijo que está poseído por el diablo".

Tras estas palabras, los agentes localizaron al padre de los niños en la vivienda que la familia estaba ocupando en Godella. El joven afirmó no saber dónde estaban los menores, pero también aseguró en un momento determinado que "todos están muertos".

Ya en dependencias policiales, el padre aseguró ser seguidor del movimiento de los 'Iluminati' y señaló la complicada relación que tenía con la madre de los pequeños. Ambos mantuvieron un relato lleno de incoherencias y palabras inconexas.