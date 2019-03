Los niños desaparecidos y hallados muertos en Godella fueron vistos por última vez este miércoles por una amiga de la familia que les llevó comida.

Según la versión ofrecida por el padre a los agentes, la madre de los niños trató de ahogarlos este miércoles por la noche después de que la pareja tuviera una fuerte discusión.

'Espejo Público' ha tenido acceso a esa declaración del padre a la Guardia Civil: "Ayer por la tarde María arrojó a uno de mis hijos a la fosa séptica y yo tuve que salvarle la vida. Cuando me desperté esta mañana y no los veíamos me ha dicho María: 'No te preocupes, los niños están en mi corazón'".

La familia residía en una casa okupada, según fuentes de la investigación. Por su parte, los servicios sociales de la localidad valenciana de Rocafort no tienen ningún expediente abierto sobre la familia. El hijo mayor, de tres años y medio, estaba escolarizado en el colegio público San Sebastián del municipio.

Fuentes municipales han precisado que tampoco les consta que la familia tuviera ninguna ayuda del Consistorio de Rocafort.

El operativo de búsqueda se inició al recibir al menos dos llamadas que alertaban de que se habían oído gritos en la casa que okupaba esta pareja en el término municipal de Godella.

La Guardia Civil y la Policía Local comprobaron que el padre estaba en la casa, pero no la madre. Algunos testimonios indicaban que había salido corriendo desnuda, hasta que ha sido encontrada escondida en un bidón, con arañazos "propios de haber corrido, sin más". Además, ante las preguntas sobre los menores, las respuestas del padre habrían sido "incoherentes".

Finalmente, tras varias horas de interrogatorio con versiones contradictorias de los padres, la madre confesó a los investigadores el lugar donde estaban semienterrados los cadáveres de la niña de cinco meses y del niño de tres años y medio.