El Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid celebrará el próximo 4 de mayo un juicio contra el humorista David Suárez por un chiste sexual sobre los afectados por el síndrome de Down.

Suárez publicó el 18 de abril de 2019 un chiste ofensivo contra las personas con Síndrome de Down. Sus palabras fueron contestadas por numerosos usuarios y entidades como Down Madrid y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), emprendiendo entonces acciones legales.

La Fiscalía le pide un año y diez meses de cárcel y multa de 3.000 euros por un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales al considerar el chiste "humillante" para este colectivo. Además, solicita que quede inhabilitado para ejercer su profesión en Twitter.

En el tuit, el humorista posteaba: "El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener ser síndrome de down". Tras la publicación del chiste, la Cadena SER anunció que prescindía del cómico, que era colaborador en el programa de Los 40 Principales 'Yu, no te pierdas nada'.

Según Suárez, su intención "nunca fue ni nunca será la de herir a las personas con Síndrome de Down, ni causar dolor o sufrimiento a sus familiares", añadiendo que siente "repulsa" hacia cualquier vejación que sufra una persona, "máxime si por sus circunstancias personales es acreedora de una especial protección".