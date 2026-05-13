Huida kamikaze en A Coruña: un coche escapa de la policía y choca con varios vehículos

Los ocupantes del vehículo terminaron abandonándolo y huyendo a pie. La policía detuvo a una de ellas cuando intentaba despistarles cambiándose de ropa.

Un vehículo con cuatro ocupantes ha protagonizado una huida kamikaze en A Coruña. El coche era perseguido por la Policía Local de la ciudad y llegó, incluso, e embestir un furgón de la policía. Los ocupantes, como se puede ver en las imágenes, abandonaron el vehículo y huyeron corriendo.

Dos agentes fueron los encargados de inspeccionar el vehículo, generando una gran expectación. Otras tres patrullas siguieron con la persecución para intentar cazar a los ocupantes del coche. Los agentes, a pie, consiguieron atrapar a una de las ocupantes cuando intentaba despistarles cambiándose de ropa.

Durante su huida, además de conducir en sentido contrario, embistieron tres vehículos y un camión de reparto, además del furgón policial. Leo Álvarez cuenta que la persona que conducía "no ha sido detenida". "Le llevan al hospital y se va por donde ha salido", añade.

Beatriz de Vicente cree que no se ha producido esa detención debido a que es posible que "sea más interesante tenerlo en la calle y ver a dónde va que otra cosa". "Siendo decirlo así, a lo mejor me cargo la estrategia", concluye.

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