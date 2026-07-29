Cuando el registro en casa de Antonio Anglés dio un giro con la llegada de Miguel Ricart: "Se está complicando mucho"

El sargento de la Guardia Civil que dirigió el registro del domicilio de la familia Anglés recuerda cómo transcurrió la inspección, que pasó de desarrollarse con normalidad a despertar numerosas sospechas tras la llegada de Miguel Ricart.

Genar Martí y Jorge Saucedo firman la investigación que permitió reconstruir los últimos movimientos de Antonio Anglés, el fugitivo más buscado de España y principal sospechoso del crimen de Alcàsser. Sus hallazgos se recogen en 'Anglés: Historia de una fuga', la docuserie que laSexta vuelve a emitir esta noche.

En este fragmento, José Moreno Alegre, el sargento de la Guardia Civil encargado del registro en la vivienda de la familia Anglés, rememora cómo se desarrolló la inspección realizada en busca de pistas relacionadas con el triple asesinato de Alcàsser.

La actuación comenzó en la cocina y continuó por las distintas habitaciones de la vivienda con el objetivo de localizar "vestigios, elementos que puedan constituir una prueba y que estén dentro del domicilio". Según explica el agente, entre ellos podían encontrarse "restos que se hayan llevado de las víctimas".

Aunque en un primer momento el registro fue "normalito", la situación cambió por completo con la llegada de Miguel Ricart. Poco después, una enigmática llamada telefónica terminó por incrementar las sospechas. Al otro lado de la línea, un hombre pedía a Miguel que acudiera a un punto determinado con "dos sacos de dormir, cereales y leche".

A ello se sumó el hallazgo de un joven que permanecía escondido entre unas mantas en la cama situada en el salón de la vivienda, una circunstancia que, junto al resto de indicios, despertó "muchas dudas" entre los agentes de la Guardia Civil.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a la docuserie Anglés: historia de una fuga, que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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