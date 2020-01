José María actuó "guiado por un ánimo libidinoso y a sabiendas del estado de inconsciencia en el que Carlota se encontraba", así define la Fiscalía los hechos sucedidos en Gran Hermano por los que se le pide una condena de dos años y seis meses de prisión, además de una orden de alejamiento de 500 metros por un tiempo de cuatro años y cuatro años de libertad vigilada.

El escrito de la fiscal es muy claro respecto a lo que sucedió aquella noche en el reality show de Telecinco: "Comenzó a realizar bajo el edredón movimientos de claro contenido sexual, pese a que Carlota, balbuceando débilmente, dijo 'no puedo'".

Los hechos relatados por la Fiscalía coinciden con el testimonio de Carlota en su declaración ante la jueza, a la que también ha accedido laSexta. "El 'súper' me dijo que me colocase bien el micro y es lo último que recuerdo", la joven asegura que la responsable del programa esa noche, efectivamente, sí estaba pendiente de todo lo que estaba sucediendo, e incluso, llegó a intervenir por megafonía. Eso sí, no irrumpió para parar la escena.

La exconcursante asegura que no recuerda cómo llegaron hasta la habitación donde sucedieron los hechos. "Él quería mantener relaciones y yo no. Me estaba agobiando, me moría de calor", señaló. Carlota se quitó "el jersey" por el "agobio".

"Yo me veo llegando a la cama como mi último recuerdo y él me dice que me va a contar un secreto...", es lo último que recuerda antes de perder el conocimiento.

Ella no puede recordar lo que sucedió en ese intervalo, pero la Fiscalía sí apunta qué paso: "El acusado se apretaba contra el cuerpo de Carlota en aras de satisfacer su deseo sexual (...) Realizó tocamientos, frotamientos y movimientos de contenido netamente sexual, despojando a la víctima de su vestimenta, liberándola parcialmente de su ropa interior y desabrochándole el sujetador, pese a que esta se encontraba ya en estado de inconsciencia".

Minutos después, ella recuperó la consciencia. Dice que se visualiza "vomitando": "Después me levanto y él me lleva hacia el baño. No estoy andando recta, estoy andando agachada, con la mano por encima de su hombro".

Es en ese trayecto, de la cama al baño, es cuando Carlota se percata de que no lleva ropa interior. "Yo veo como llevo unos pantalones de él y veo como se cae mi ropa interior por un lado del pantalón. Literalmente noté como se caía al suelo y me dio mucha vergüenza", añade.

"Después, en el baño, no tengo muchos recuerdos. Supongo que le darían instrucciones para que me echara agua y volver a la habitación", asegura la víctima.

Esa escena quedó grabada en un vídeo incluido en las diligencias del caso. La jueza lo describe como un claro abuso sexual y asegura que ella dijo "no" de forma verbal y gestual a José María en repetidas ocasiones, una versión que la Fiscalía también corrobora.

El relato de Carlota sigue. Llora desconsolada y apunta que no recuerda si tuvieron relaciones íntimas después del abuso. Sí recuerda haberlas tenido al día siguiente: "Me dijo que no había pasado nada porque me había quedado K.O. Me dijo que me cuidó".

Esa jornada fue la más dura para ella. Fue llamada al confesionario, lugar donde la obligaron a visualizar las imágenes del presunto abuso, sola y sin previo aviso: "No lo podré borrar de mi cabeza en la vida".

"¡Hay muchas personas trabajando allí y nadie hizo nada! No sé si usted se puede poner en mi pellejo, pero la impotencia que yo puedo sentir viendo eso estando sola, no lo entiendo", denuncia la joven, que pronuncia una frase demoledora: "Esas imágenes es imposible que se me olviden hasta que me quede un suspiro de vida". Puedes ver el momento en el siguiente vídeo:

Precisamente la Fiscalía pide que la productora del programa, Zeppelin TV, indemnice con 6.000 euros a Carlota por mostrarle esas imágenes. Además, también pide otros 6.000 euros de indemnización a José María por los "daños morales causados por estos hechos".

"A una persona en este estado la ayudas, no le haces eso"

"Se lo dije, le dije 'quítate, no puedo', se lo expliqué… No tenía ningún motivo por el que hacerlo. Tenía relaciones consentidas conmigo, entonces, si ves a una persona en este estado le ayudas, no le haces eso", asegura Carlota entre sollozos en sede judicial.

Ella también recuerda que José María expulsó de la habitación a varios compañeros que acudieron a ayudarla: "Y por si no fuera poco, a las otras personas que se preocuparon por mí, las echó del cuarto".

Carlota también revela un dato esclarecedor. Gran Hermano le informó de que los responsables del formato controlan la respiración de los concursantes para saber si efectivamente están dormidos: "Saben cuándo estás durmiendo porque en los micrófonos tu respiración cambia, entonces, ¿en qué estabais pensando cuando visteis que mi respiración era diferente?".

El abuso habría empezado en el salón de la casa

Preguntada por el abogado defensor de José María, la joven relata que bebió "cuatro chupitos de tequila" en la fiesta que se celebraba en el salón de la casa.

"Lo del sofá me parece lo suficientemente grave. Ahí yo ya estoy en un estado de embriaguez fuerte. Estoy tumbada y él empieza a meterme mano por los pantalones, pero llega mi compañera Pilar y él para e intenta cogerme", apunta.

En ese momento se la llevó a la habitación: "Se ve como un forcejeo que realizo yo intentando quitármelo de encima y es cuando me coge, me levanta y me lleva hacia el cuarto".

Mediaset evita asumir responsabilidades

La productora del espacio, Zeppelin TV, emitió un comunicado lamentando y reconociendo que fue un error la primera comunicación en el confesionario y pide disculpas a Carlota por ello. Asegura además que revisará sus protocolos.

A pesar de ello, Mediaset, el grupo audiovisual que emite 'Gran Hermano', no asume ninguna responsabilidad ni pide perdón y se limita a acusar a Atresmedia de crear una campaña de desprestigio.