laSexta ha tenido acceso al vídeo completo del momento en que Gran Hermano obligó a Carlota a visualizar el presunto abuso sexual que sufrió en la casa por parte de otro concursante, José María. En esas imágenes se puede ver cómo el 'súper' le informa de que puede abandonar sin pagar la penalización económica que deben afrontar los concursantes en caso de una salida voluntaria del concurso.

"Si quieres abandonar, también estás en tu derecho, sin ningún tipo de penalización", le comunicaba el concurso a la joven presa de la ansiedad y el llanto desconsolado tras ver las imágenes. Le ofrecieron la posibilidad de irse sin pagar, como si esa fuese la preocupación de la joven en esos momentos.

En las mismas imágenes también aparece el momento en el que Carlota preguntaba por el presunto agresor. La organización le explicaba que había sido "expulsado definitivamente" del concurso y ella replicaba: "¿O sea que no puedo tener una conversación con él?". "No", respondía tajante el 'súper': "Carlota, queremos que sepas que la organización no comparte este tipo de comportamientos".

"¡No lo comparto ni yo, ¿cómo lo voy a compartir?!", gritaba la joven asombrada por las palabras de la organización. "Lo que me parece injusto es que no pueda hablar con él porque no me ha dicho nada, vosotros sabéis que no me lo ha contado, lo sabéis perfectamente", replicaba a los responsables del reality show de Telecinco.

A continuación le informaban de que tenía "todo el apoyo psicológico" y "familiar" del programa, minutos después de obligarle a ver un presunto abuso sexual sin previo aviso.

"¿Qué vais a decir de él?", preguntaba Carlota, a lo que el 'súper' volvía a responder: "Que ha sido expulsado por una conducta intolerable dentro de Gran Hermano, Carlota".

Carlota no podía dejar de llorar y estaba presa de los nervios. "Quiero recordarte que las imágenes que has visto solamente las vas a ver tú", le explicaba el programa mientras ella preguntaba si José María las había visto. "No me parece justo que él no las haya visto", replicaba.

Tras instar a la joven a no contar nada sobre el presunto abuso sexual en la casa, irrumpen en el confesionario Pilar Blasco, CEO de Endemol Shine Iberia, y la psicóloga. "Tranquila, no te asustes, soy Pilar, del proceso de casting. No te asustes", le decía ésta. "No lo entiendo", respondía Carlota entre llantos.

Así fue el presunto abuso sexual

Los concursantes de Gran Hermano celebraban una fiesta con alcohol y Carlota empezó a encontrarse mal tras beber varios chupitos. José María, con quien la joven había iniciado una relación en el reality show de Telecinco, la acompañó a la habitación

"Tengo lagunas mentales de aquella noche. Lo último que recuerdo bien es estar en la cocina. (A la mañana siguiente) Cuando me levanté, de camino al baño, noté cómo se me caía la ropa interior al suelo porque no estaba bien puesta", explicó Carlota en declaraciones a 'El Confidencial'.

Ella asegura que las imágenes que tuvo que visualizar mostraban "perfectamente" que José María se aprovechaba de ella en la habitación mientras ella estaba inconsciente: "Dos compañeros de la casa llegaron a entrar en el cuarto para ver cómo estaba y él les echó diciendo que me estaba cuidando".

En las imágenes también se observa cómo la joven intenta parar a José María diciéndole 'no puedo' y haciendo varios gestos de desaprobación. "Es mi cuerpo el que sale ahí, inconsciente y violado. Me da exactamente igual que en el Código Penal ponga que una violación es con violencia. Es que incluso se ve cómo se ríe de mí después de hacerlo", explicaba la joven.

La jueza considera que "existen motivos suficientes" para dar por finalizada la instrucción al ver indicios de un delito de abuso sexual. El programa denunció el caso en la Guardia Civil el sábado 4 de noviembre de 2017 aproximadamente a las 20:00.