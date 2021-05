Las agresiones a personas con trastorno del espectro autista parecen no acabar. El pasado martes una madre denunció una brutal paliza en el Parque Warner de Madrid porque su hijo autista tenía preferencia en una atracción. Pero no es la única agresión que ha sufrido el colectivo: el vídeo que acompaña a estas líneas, que contiene imágenes duras, no hace sino demostrar que aún queda mucho por avanzar en esta materia.

Bibi López es la madre de Martín, un niño pequeño que sufre trastorno del espectro autista. Hace un año, en pleno confinamiento, los conocimos a ambos después de que denunciaran gritos y amenazas durante un paseo: "Llegaron a decirme que ojalá nos muriéramos". Por ello, hicieron una pancarta en la que explicaban que el niño sufría esta situación.

Ahora, Bibi ha vuelto a hablar con laSexta para denunciar otra desagradable situación: "Hace poco, una señora cogió de la mejilla a Martín y él se puso a chillar como un loco. La señora me dijo de todo: hasta la cajera saltó a defenderme porque fue horrible". La afectada prueba, con este caso, que aún hay gente que "no sabe lo que es esto".

José Manuel Barbé, padre de otro niño con trastorno del espectro autista, recuerda el confinamiento igual que Bibi. Relata que hay personajes que sienten "miedo y asco" de su hijo cuando él presenta un comportamiento "dentro de lo normativo". Así, Bibi y José Manuel son padres que piden para sus hijos respeto y comprensión, algo que debería darse por supuesto.

No hay que olvidar que hace unos meses circuló un vídeo de una agresión múltiple a un joven con discapacidad al que robaron en el móvil. En las imágenes se puede ver cómo lo acorralan y lo golpean en múltiples ocasiones, llegando incluso a quitarle la camiseta. Al final logra huir, despavorido.