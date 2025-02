Conmoción en O Grove por la muerte del abuelo de un árbitro de balonmano tras ser agredido: "No vale ningún perdón"

El municipio pontevedrés de O Grove vive momentos de consternación tras la muerte de Andrés Rico, el espectador de 68 años agredido durante el partido de balonmano que arbitraba su nieto y que terminó con un empujón fatal. El Ayuntamiento del municipio ha decretado tres días de luto oficial por la muerte de su vecino, que ha pasado más de dos meses en coma y hospitalizado en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. El abuelo del colegiado de ese encuentro, de categoría juvenil, no ha podido superar las lesiones que sufrió al ser empujado por el padre de una jugadora del equipo contrario, según informó la Federación Gallega de Balonmano este lunes

El suceso tuvo lugar el pasado 15 de diciembre, durante el partido que enfrentó a los equipos base del BM Sanxenxo y el Rasoeiro en Vilalonga (Sanxenxo). Rico hizo frente a un aficionado, padre de una jugadora, que estaba insultando a su nieto. Este hombre le propinó un empujón mortal que ha terminado acabando con su vida.

El Consistorio ha determinado también convocar un minuto de silencio en recuerdo de la víctima, celebrado este martes al mediodía en una plaza del Ayuntamiento abarrotada de gente. Igualmente, han expresado desde el Ayuntamiento su rechazo a cualquier tipo de violencia y, en concreto, las que se dan en el ámbito deportivo. Rico era muy conocido en el pueblo al regentar un comercio de ropa deportiva, tienda que mantiene en su escaparate flores en su recuerdo.

La Federación Gallega de Balonmano informó este lunes de que la familia de Andrés quiere agradecer públicamente a todo el personal del Hospital Álvaro Cunqueiro su "profesionalidad, atención y empatía mostrada durante estos más de dos meses de pesadilla".

La Federación Española de Balonmano también trasladó su "más sincero pésame" a la familia y amigos del fallecido, además de reafirmar su "rechazo absoluto" a todo tipo de violencia en el deporte. El presidente de la liga Asobal, Servando Revuelta, ha publicado un comunicado rechazando la violencia en el deporte: "Quiero trasladar mi condena y repulsa a cualquier tipo de violencia que no tiene cabida en nuestro deporte y que no se alinea con los valores que promueve y defiende el balonmano, creando un espacio seguro y de respeto que se ha convertido en un ejemplo para otras disciplinas".

Tras su muerte, la jueza que investigaba el caso ha modificado el delito por la agresión a homicidio imprudente, indican los medios gallegos.

La carta de la hija de Andrés Rico: "Maldito el momento en que nuestro mundo se paró"

La hija de Rico ha publicado un mensaje en las redes sociales en el que muestra todo su dolor por la injusta muerte de su padre: "Maldita la hora en que me levanté feliz creyendo que ese día era un domingo más, maldito el momento en que nuestro mundo se paró, maldita esa persona que no debería estar allí", comienza la carta, en la que muestra una fuerte repulsa hacia el agresor de progenitor. "A mí no me vale con ningún perdón, con ninguna terapia ni cuento con la justicia, nada de eso me vale porque nunca podré recuperar lo que perdi, lo que nos quitaste", continúa.

En la carta, Belén, nombre de la hija, recuerda que su padre "fue un marido y compañero de vida maravilloso y un padre con el que siempre pude contar para todo", entre otras emotivas palabras de despedida.

Tenía un "comportamiento agresivo"

José Antonio Cacabelos, alcalde de O Grove y primo de Andrés, destacó este lunes en una entrevista en Cadena Ser que no era la primera vez que el agresor, también vecino de la localidad, había mostrado un "comportamiento agresivo, violento", motivo por el que había estado impedido "en más de una ocasión" de entrar a los partidos.

Cacabelos ha afirmado que este vecino ya no ha vuelto a acudir a eventos deportivos en estos dos meses en los que Andrés seguía con vida.