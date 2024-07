La Audiencia de Barcelona ha condenado a 35 años de cárcel a Brian, el acusado por la brutal violación de una menor de 16 años el 1 de noviembre de 2021 en un polígono de Igualada (Barcelona).

Unos hechos que sucedieron cuando volvía a casa después de una noche de fiesta de Halloween en una situación vulnerable porque se encontraba bajo el efecto de las bebidas alcohólicas. Tenía solo 16 años cuando en mitad de un polígono, el acusado la golpeó brutalmente en la cabeza para después violarla de forma salvaje. Una agresión despiadada durante la cual utilizó incluso objetos.

Después la abandonó allí mismo, desnuda y semiinconsciente. "Un camionero la encontró de madrugada al borde de la muerte", desveló el abogado de la víctima. La joven sigue con secuelas. Las lesiones fueron tan graves que tuvo que someterse a cinco cirugías, estuvo tres días en la UCI y un mes hospitalizada.

Después de los hechos en un polígono de la ciudad, los Mossos d'Esquadra estudiaron 155 cámaras de seguridad (en las que aparecía el acusado siguiendo a la víctima) y, al analizar el teléfono del acusado, su geolocalización se encontraba junto a ella y días más tarde realizó búsquedas de 'Chica violada en Igualada'.

Pese a las evidencias, el acusado de la violación ha negado los hechos durante el juicio y ha asegurado que no se reconoce en las grabaciones, además de asegurar que "no recuerdo nada" sobre aquella noche.

El implicado relató que esa noche salió de fiesta con unos amigos y bebió "bastante" y tomó drogas, pero ha negado recordar el rato que estuvo con ellos. "Me discutí, no me acuerdo muy bien por qué con un amigo. Seguí bebiendo. Estaba bastante mal, no podía ni caminar", ha asegurado. Al ser preguntado por si en algún momento de la noche cometió los hechos, lo negó rotundamente: "No".

También se ha referido a la chaqueta en la que los agentes de los Mossos d'Esquadra hallaron ADN de la víctima: "El día que salí de fiesta me la encontré porque la mía la perdí".

Pese a ello, la Audiencia de Barcelona le ha condenado a 35 años de cárcel por la brutal violación ante las evidencias del caso.