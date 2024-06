El acusado de violar a una joven de 16 años al salir de una discoteca de Igualada (Barcelona) la madrugada del 1 de noviembre de 2021 buscó noticias sobre la agresión sexual tres días después. Así lo ha dicho este miércoles durante su declaración ante la sección 10 de la Audiencia de Barcelona un agente de los Mossos d'Esquadra que se encargó de vaciar el teléfono móvil del acusado y cuya declaración se aplazó por falta de tiempo este martes, igual que la de otros dos agentes.

Durante la inspección del terminal encontraron que buscó 'Chica violada en Igualada' en Google y que le salieron dos noticias sobre los hechos. Además, ha explicado que la geolocalización de su terminal coincidía con la de la víctima.

El mismo agente también ha recordado el incidente que permitió identificar al acusado, cuando un testigo grabó como un grupo de 11 personas golpeaban un vehículo aparcado sobre las 2 horas de la madrugada de los hechos. "Un chico del vídeo fue detenido, y por redes sociales empezamos a buscar uno por uno", ha dicho, y ha reiterado que al acusado costó identificarlo porque sólo era conocido de uno de los protagonistas de la grabación.

Además, como explicaron varios agentes durante la sesión de este martes, el acusado iba vestido con unas zapatillas blancas y unos pantalones y una chaqueta negras, según pudieron observar en las 155 cámaras de seguridad que grabaron el recorrido de la víctima y que estudiaron los Mossos d'Esquadra. "El joven del vídeo grabado coincidía plenamente con estos complementos", ha asegurado un agente ante la Sala, por lo que la grabación del incidente con el coche les permitió identificar al agresor.

Otros dos mossos han declarado que durante el registro de su domicilio encontraron -entre otros- la mochila y la ropa que llevaba puesta el acusado la noche de la violación, en cuya chaqueta encontraron ADN de la víctima. "En todas las imágenes del sospechoso de las cámaras de seguridad se reconocían de forma clara y evidente estas piezas de ropa", ha apuntado una de las agentes.

El testimonio de otros dos agentes

Durante este miércoles estaba previsto que declararan ocho agentes de la policía catalana, aunque cuando han acabado de testificar los tres agentes que quedaban de este martes, la presidenta del tribunal ha dicho que no se habían presentado. "No sabemos qué ha pasado. Estaban citados a declarar a través de la central de Mossos. Vamos a hacer gestiones para que vengan esta mañana", ha afirmado, y ha pedido a las partes si se podía prescindir de alguno, pero la fiscal se ha negado alegando que no sabía exactamente qué había investigado cada agente.

Tras una pausa de más de una hora, la magistrada ha explicado que el fallo ha sido por parte del juzgado y no de los Mossos d'Esquadra y, después de que tres agentes se desplazaran hasta la Audiencia de Barcelona, se ha practicado su declaración y la de otros dos agentes más por videollamada.

Han detallado el trabajo que realizaron durante la investigación: cómo los agentes de la Policía Científica recogieron las muestras; cómo se realizó la cadena de custodia de la ropa requisada durante el registro del piso del acusado y otras tareas como el vaciado del contenido de los teléfonos móviles.