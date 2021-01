Importante: no acudas a recoger tu vehículo si quedó atrapado en la gran nevada que cayó en Madrid. El Ayuntamiento está realizando un gran dispositivo para retirar la nieve de todas las calles y aceras de la ciudad. Por ello, solicita a los ciudadanos no transitarlas y no recoger los vehículos que tuvieron que dejar abandonados con el fin de facilitar las tareas de limpieza.

Así, se ha habilitado un nuevo canal para que todos los ciudadanos que tuvieron que dejar sus vehículos en mitad de la vía de cualquier punto de la ciudad lo indiquen en el correo electrónico vehiculosnevada@madrid.es.

Será la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación, dependiente de Medio Ambiente y Movilidad, la que se encargue de su gestión. Los interesados deberán indicar en el mail su identidad, DNI, matrícula, modelo, marca y color del vehículo, su número de teléfono y el lugar donde dejaron el coche.

Cuando el Ayuntamiento de Madrid los haya recepcionado, se pondrá en contacto con el propietario para que lo recoja. De hecho, según explican desde el consistorio, nada más remitir el correo recibirán una respuesta automática donde se les indicará cómo recoger su vehículo.

El Ayuntamiento procederá a retirar todos los vehículos que quedaron abandonados en la vía pública y los trasladará de manera gratuita a seis depósitos municipales:

- Depósito provisional de Imperial (calle Santa María la Real de Nieva s/n).

- Depósito del Recuerdo (calle Hiedra, 26).

- Depósito de Vicálvaro (avenida del Parque, s/n, esquina con calle Forjas).

- Depósito de Colón (plaza de Colón).

- Depósito de Escuadrón (antigua carretera de El Pardo, kilómetro 3,5, junto al Puente de los Franceses).

- Depósito de Mediodía (camino de la China s/n).

Eso sí, si su vehículo quedó en Calle 30, el correo al que debe remitirse es info@mc30.es.