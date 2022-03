Algunos camioneros no saldrán a trabajar este lunes. La Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional ha convocado este lunes un paro indefinido a nivel nacional al que pueden sumarse "todo tipo de transporte y de toda clase de ámbito", tal y como señalan en su comunicado.

¿Cómo afectar esta huelga al bolsillo de los españoles?

Cabe recordar que el pasado mes de diciembre el Comité Nacional de Transporte por Carretera convoco una huelga de tres jornadas -20, 21 y 22 de diciembre- denunciando "abandono por parte del Gobierno al sector del transporte de mercancías". A pesar de que la convocatoria fue retirada-por el acuerdo entre el Gobierno y el Comité-los expertos ya auguraron entonces qué supondría una parada del transporte por carretera en España. Es decir, ya auguraron entonces qué ocurriría si los camioneros decidieran parar indefinidamente. En esa ocasión la mayoría de especialistas señalaban que los centros debían activar planes de contingencia para hacer frente a un posible desabastecimiento. De hecho, los supermercados y comercios reservaban una parte de los nuevos pedidos para llegar a Nochebuena y Nochevieja con suministro de todo tipo.

La realidad es que esta vez, la convocatoria de la plataforma no ha provocado reacciones en el sector logístico.

¿Qué consecuencias tiene el paro de camioneros?

En esta ocasión es diferente, pues la huelga ha sido convocada por los empresarios del sector y no por el Comité. Tampoco ha sido citada por los trabajadores transportista. En este sentido, los expertos trabajan con la previsión de unos 400.000 camiones de todo el país se unan a la huelga, según recoge Onda Cero. Así, añaden que es posible que exista problemas de desabastecimiento en centros logísticos o supermercados. También abren la posibilidad a retrasos en envíos y pedidos.

Sin embargo, desde la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES) señalan que no tienen constancia de que se vaya a producir escasez de productos, en declaraciones a Newtral. Lo mismo señala la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), que representa a supermercados como Carrefour, Eroski o Alcampo. En palabras de la entidad, sería raro que hubiera problemas de suministros, pues las empresas a las que representan no han informado de ello. “En los últimos dos años se han vivido circunstancias muy complejas, como la COVID-19, Filomena, y no ha habido problemas de suministros. También parecía que nos quedábamos sin Black Friday o sin Navidad, y no ha sido así”, recoge la asociación.

¿La huelga podría provocar problemas de suministro en las gasolineras?

Esta es una de las preguntas más repetidas en relación a la convocatoria de este lunes 14 de marzo. Para empezar es necesario resaltar que no se trata de una huelga, pues no ha sido convocada por los trabajadores sino por los empresarios del sector. Se trata de un paro indefinido a nivel nacional convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional.

Así, la convocatoria de la entidad no afectará al suministro de carburante, según señalan las empresas del sector. Así lo ha confirmado a Newtral la empresa Repsol: “la gente va a poder seguir repostando”. Por su parte, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) ha confesado al medio de verificación de hechos que no la considera "una huelga mayoritaria”. Así, la entidad señala que “las principales asociaciones de transportistas no van a secundar la huelga”.

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) también se ha pronunciado al respecto. Por tanto, descarta que el evento pueda perjudicar al suministro de gasolina. Eso sí, no niega que no tengan capacidad para distorsionar el suministro.