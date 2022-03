¿Por qué está tan cara el precio de la gasolina? ¿Por qué no deja de subir el precio de la gasolina? ¿Cómo puedo ahorrar en gasolina? Estas son algunas de las preguntas más repetidas por los conductores en España. El precio de la gasolina está en boca de todos y está afectando a los bolsillos de los ciudadanos.

La realidad es que no podemos controlar el aumento del precio del carburante, pues depende del coste de la materia prima (30-35 %), los costes de distribución y márgenes (15 %) y los impuestos (50-55 %), según la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP). Sin embargo, sí que podemos seguir una serie de consejos para reducir el consumo de gasolina con nuestra conducción.

8 consejos para disminuir el gasto en gasolina

Así es, la forma en la que conducimos puede ayudarnos a ahorrar gasolina significativamente, según recoge RACE.

1. Planifica bien tu viaje antes de ponerte en marcha. De esta forma, llegarás a tu destino de la manera más rápida y ahorrarás combustible. Tal y como recoge la plataforma, alargar diez minutos un viaje puede provocar un aumento de consumo de combustible de hasta un 14%. Puedes ayudarte de plataformas GPS.

2. Comprueba la presión de tus neumáticos antes de iniciar el trayecto. Es muy importante que los neumáticos vayan hinchados a la presión indicada por el fabricante. También deben ser acordes a las condiciones climatológicas: con mucho frío el neumático necesita un poco más de presión. Tanto es así que conducir empleando neumáticos con una presión de 0,5 bares inferior a la correcta hace que el consumo aumente en un 2 por ciento en áreas urbanas y un 4 por ciento en las interurbanas.

3. Haz limpieza de tu coche antes de partir: deja lo imprescindible en el maletero. Dejar en el interior del vehículo lo necesario es imprescindible en el ahorro de gasolina. También el reparto de la carga, sobre todo si se trata de un viaje largo. RACE asegura que conducir con "100 kilos de peso innecesarios a bordo ocasiona que el consumo de combustible, en un coche de tamaño medio, se dispare hasta un 6 por ciento". En el caso que utilices el coche todos los días, es aconsejable que hagas un repaso de los objetos que tienes dentro de tu vehículo y dejes en tu casa lo que no necesites. En ningún caso utilices el coche de almacén, pues es una forma fácil y práctica de gastar menos en gasolina y ahorrar unos euros a final de mes.

4. Arrancar el motor sin acelerador. En los motores de gasolina puedes arranca el motor del coche sin pisar el acelerador. Sin embargo, en los motores diésel, es recomendable esperar unos segundos antes de comenzar a moverte. Por otro lado, emplea la primera marcha sólo para el inicio. Es decir, cambia a segunda velocidad a los 2 segundos o 6 metros aproximadamente. Evita acelerar en todo momento y comienza a conducir lentamente (20 km/h en 5 segundos para ahorrar hasta un 11 por ciento de combustible).

5. Mantén la velocidad uniforme. Evita frenar, acelerar y cambiar de marcha si no es necesario. Para decelerar, levanta el pie del acelerador y antes de accionar el pedal de freno, si la situación lo permite, puedes dejar que sea el freno motor el que actúe primero. Si has de frenar, hazlo de forma suave y reduce de marcha lo más tarde posible, con especial atención a las cuestas en bajada, señala RACE. La plataforma añade que circulando a más de unos 20 km/h con una marcha insertada, si no pisas el acelerador el consumo de carburante es prácticamente nulo. Al ralentí, el coche consume entre 0,5 y 0,7 litros/hora.

6. No mantengas el motor inactivo en paradas largas, pues un motor al ralentí consume carburante.

7. Utiliza el aire acondicionado solo cuando sea necesario. En velocidades bajas con aire acondicionado se gasta más gasolina. "Para que tengas aire frío en el habitáculo entra en escena el compresor, un aparato que se acopla al motor y que es el principal responsable de que vayas fresco en verano. El hecho de que dependa del motor hace que éste tenga que trabajar más cuando tienes el aire acondicionado puesto y, por eso, tu vehículo consume más gasolina o gasoil", explica RACE. Sin embargo, en el caso de viajar por autopista el aire acondicionado será una mejor opción que abrir las ventanillas del coche, pues, además de ser un riesgo para tu seguridad cuando viajas a alta velocidad, el estar abiertas afecta directamente a la aerodinámica del coche. "El viento entra en el interior del vehículo y la resistencia contra el aire es mayor. Es aquí donde el consumo de combustible va a aumentar", añade la empresa de protección de coches. En resumen: en ciudad es mejor que vayas con las ventanillas bajadas en lugar de llevar el aire acondicionado. En carretera mejor viajar con las ventanas cerradas y el aire acondicionado conectado.

8. Comparte vehículo siempre que puedas. Dividir el gasto de la gasolina entre varios integrantes siempre va a resultar más barato.

Otros consejos para disminuir el gasto en gasolina

Además de adaptar tu conducción a los parámetros señalados anteriormente, reducir el gasto de gasolina pasa también por utilizar el coche solo cuando sea necesario. En el caso de distancias cortas siempre puedes usar el transporte público o medios de transporte como el patinete y la bicicleta.

Por otro lado, es importante conocer cuáles son las gasolineras más baratas para repostar en tu ciudad. Una de las herramientas más útiles para decidir donde repostar es la web www.dieselogasolina.com, donde se pueden comparar los precios de las gasolineras más cercanas en tiempo real, ver las más baratas de tu ciudad o provincia, encontrar la más barata según tu marca favorita e incluso filtrar por tipo de carburante.

Apps para ahorrar en gasolina

Existes algunas aplicaciones en las que puedes consultar el precio del carburante antes de parar directamente en una estación:

1. GasAll es una herramienta con la que podrás localizar la estación que más te interesa en cada momento, ya sea por proximidad, por carburante o para aprovechar alguna promoción. También te permite consultar la ruta más rápida para llegar a la gasolinera, algo con lo que también estarás ahorrando dinero.

2. Combusfree pone a disposición del usuario la localización de las gasolineras más baratas y cercanas, el precio de los carburantes y el recorrido y distancia a cada estación de servicio.

3. Gasolineras Baratas ofrece tarjetas de descuento para sus usuarios así como planes de ahorro o programas de fidelización. Incluye la posibilidad de indicar los descuentos disponibles y buscar la zona indicada dónde podrá beneficiarse de más ofertas adicionales.

4. Gasolineras de España cuenta con el listado completo de estaciones de servicio. Con ella podrás escoger la gasolinera que más se adapte a tus necesidades.

5. Gasofa recoge los datos del Ministerio de Industria, tiene un carácter más oficial. Informa de los precios de los combustibles en las estaciones de servicio más cercanas a tu posición.