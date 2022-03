¿Por qué sube el precio de la gasolina? Es la pregunta que se hacen muchos españoles cuando paran a repostar. Las causas se deben, principalmente, a una subida del precio del petróleo y a un aumento de la demanda de carburante, tras recuperar la movilidad normal tras la pandemia.

A grandes rasgos, el precio de la gasolina y el gasóleo se conforma basándose en tres factores: el coste de la materia prima (30-35 %), los costes de distribución y márgenes (15 %) y los impuestos (50-55 %), según la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) en declaraciones a Efe. En el caso de la gasolina, la tasa impositiva (IVA e Impuesto Especial de Hidrocarburos) es algo mayor que para el gasóleo, una circunstancia que se compensa con un menor coste de la materia prima.

La evolución del precio refleja que del día 1 al 7 de marzo el gasóleo ha subido de 1,48 euros por litro a 1,65, y la gasolina de 1,65 a casi 1,75, pero la tendencia es ascendente desde el 23 de febrero. En concreto, ambos carburantes han encadenado esta semana su novena subida consecutiva. En el caso del diésel, acumula ya un encarecimiento del 11% en lo que va año, mientras que la gasolina ha repuntado un 8,7%. Este nuevo encarecimiento en el precio de los combustibles se produce tras la escalada en el precio del crudo con el inicio de los ataques de Rusia a Ucrania. A esto se suma, el bajo nivel de oferta global, que ha llevado al petróleo a rondar los 120 dólares el barril este mismo jueves, unos niveles que no se veían desde hace casi una década, según recoge Europa Press.

¿Por qué es diferente el precio de la gasolina en cada comunidad autónoma?

El portavoz de la OCU, Enrique García, señalaba en Más Vale Tarde el pasado 11 de febrero que es una cuestión de competencia. Aunque no es tanta la diferencia de precio, señalaba el experto, sí que hay variaciones en el coste entre las provincias. El motivo es la propia estructura de mercado: depende de si hay gasolineras baratas, que tiran hacia abajo los precios, o si no las hay. De no haberlas, el precio sube. Este es el caso de Segovia y Bilbao, lugares en los que apenas hay gasolineras baratas. Sin embargo, en Toledo sí que se puede observar una variación de precio de hasta un 30%.

¿Seguirá subiendo el precio la gasolina en España?

El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio (APES) de Valencia, José Luis Tort, cree que sí. Así lo ha señalado el representante en una entrevista a EFE. En ella ha asegurado que las estaciones de servicio de España han visto disminuir sus ventas de un 10 a un 15 % en los últimos días a causa de la escalada da de precios que están registrando los carburantes. Este aumento, entre el 10 y el 20 % , ha provocado que los consumidores reporten menos litros en cada recarga.

Según recoge Efe, esta bajada se inició a finales de febrero. En un primer momento se pensó que podía deberse al "efecto nómina", como ya ocurrió en la crisis económica de 2008 con descensos a finales de mes. Sin embargo, los usuarios han ido reduciendo el consumo en combustible "al mínimo indispensable". Así lo asegura a EFE el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio (APES) de Valencia. Tor reconoce que muchos consumidores cargan 20 euros ante los altos precios.

Las estaciones de servicio ya están siendo perjudicadas y auguran que los precios van a seguir subiendo a raíz de la guerra en Ucrania. El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio (APES) de Valencia no descarta que se produzcan cierres de gasolineras si la situación continúa: desde que Rusia invadió Ucrania el precio del gasoil ha ido subiendo casi un 20 % y el de la gasolina alrededor de un 10 %, una escalada en la que todo apunta a que seguirán los incrementos.

¿Cuál es el precio la gasolina en Portugal?

El Gobierno de Portugal reforzó la pasada semana el paquete de medidas lanzado en 2021 para mitigar el encarecimiento de los combustibles, con el reembolso de hasta 20 euros mensuales del gasto en carburantes, devoluciones fiscales y beneficios para autobuses y taxis, según publicó Efe. El ejecutivo portugués lanzó el pasado noviembre el programa AutoVoucher, que reembolsaba 10 céntimos por litro, hasta un máximo de 5 euros mensuales y finaliza este mes. Ante el encarecimiento de los carburantes, este mes el reembolso se ampliará, pues la realidad es que en el pueblo vecino es más cara la gasolina. El precio de la gasolina y el diésel ha ido elevándose en el país vecino hasta llegar a superarlos dos euros por litro de gasolina en algunas estaciones. Según la bolsa GlobalPetrol a fecha 9 de marzo, la gasolina sin plomo 95 llegaba, de media, a 1,917 euros por litro. Por ello, son los portugueses los que vienen a España a repostar.