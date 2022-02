Hoy arranca el juicio por los presuntos abusos sexuales en el reality show Gran Hermano de Telecinco. La primera sesión arranca a las 9:30 horas en el Juzgado de lo Penal número 8 de la Audiencia Provincial de Madrid.

Allí se sentará en el banquillo de los acusados José María, para el que la Fiscalía solicita dos años y seis meses de prisión por un presunto abuso sexual a Carlota Prado hace ya cuatro años.

El representante del Ministerio Público reclama además al acusado una indemnización de 6.000 euros por los daños morales causados a la víctima, idéntica cantidad que a la productora del programa por los daños ocasionados a raíz de mostrarle a la víctima las imágenes grabadas del presunto abuso.

En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal asegura que el presunto agresor actuó "guiado por un ánimo libidinoso y a sabiendas del estado de semiinconsciencia en que (…) se encontraba (Carlota) y aprovechándose de esta circunstancia, comenzó a realizar bajo el edredón movimientos de claro contenido sexual, pese a que (…) balbuceando débilmente, dijo 'no puedo'".

La acusación describe las imágenes y apunta que José María apretó el cuerpo contra el de Carlota "en aras de satisfacer su deseo sexual, pese a que ella hasta en dos ocasiones levantó la mano como queriendo decirle que parara". Al mismo tiempo José María López Pérez pidió en varias ocasiones a la concursante que abriera los ojos, pero la víctima permaneció inmóvil.

Cuando ya el acusado le preguntó cómo se encontraba, ella "sólo" acertó a responder que se quitara, "momento en que aquélla se giró quedando de espaldas al acusado".

La Fiscalía señala que el acusado cubrió con un edredón a Carlota y "continuó realizando tocamientos, frotamientos y movimientos de contenido netamente sexual, despojando a la víctima de su vestimenta, liberándola parcialmente de su ropa interior y desabrochándole el sujetador, pese a que ésta se encontraba ya en estado de inconsciencia".

Tras ello, sobre la 1:40 horas de la madrugada del día de los hechos, Carlota se destapó la cara "dejando ver su estado inerte", momento en el cual los responsables del programa de Telecinco intervinieron. La Fiscalía apunta que el trabajador encargado de vigilar las cámaras "hasta ese momento no estaba en condiciones de saber lo que estaba ocurriendo, dado que el acusado había utilizado el edredón para taparse tanto a él" como a Carlota.

La Fiscalía también apunta en su escrito de acusación que los responsables de Gran Hermano mostraron las imágenes del presunto abuso a la víctima: "Encontrándose ésta sola y sin más compañía que la voz en off del conocido como 'súper', lo que provocó en (…) un incremento del estado de desasosiego, trastorno y perturbación de ánimo que los hechos sufridos horas antes habían producido en ella". Por estos hechos reclama a la productora del programa, Zeppelin, una indemnización de 6.000 a Carlota por los daños ocasionados.

Gran Hermano obligó a Carlota a ver el vídeo del abuso

laSexta ya publicó el vídeo en el que los responsables de Gran Hermano le mostraron esas imágenes. Ella se encontraba visiblemente nerviosa y desubicada ante la grabación, de la que se desprendían varios sonidos como un "mírame" del presunto agresor o "quítate eso", en referencia al jersey de la víctima. También se percibe como ella decía "no" en varias ocasiones.

Carlota no podía creer lo que le están obligando a ver sin previo aviso. "Me va a dar algo, de verdad, me cago en la puta", dijo. Su rostro describe la angustia, que aumenta por momentos, mientras se tapa la boca. Finalmente se da la vuelta para no seguir viendo la dantesca escena.

Pero el vídeo sigue y el sonido que se puede percibir es una fuerte respiración. "Por favor, para ya 'súper', por favor", ruega. El vídeo sigue y ella insiste: "¿Puedes pararlo ya?, por favor". En ese momento es cuando llega la surrealista respuesta de los responsables:

"Lo paramos cuando quieras, Carlota. Creemos que tienes que verlo, pero como tú quieras". El vídeo sigue y ella vuelve a preguntar: "¿Es todo así o hay algo más fuerte?". "Es lo que estás viendo", responde el 'súper'.

"Por favor quítalo ya, quítalo ya". Tras volver a pedir que se retiren las imágenes de manera desconsolada y con lágrimas en los ojos, finalmente la organización accede pero el audio sigue activo: "Que sigue el puto audio 'súper', quítalo".

Gran Hermano reunió a Carlota y José María en una habitación tras el presunto abuso

laSexta también tuvo acceso a la declaración de Carlota ante la jueza, así como la del propio José María. En ellas, ambos concursantes coinciden en que el programa les reunió en una habitación después de obligar a Carlota a visualizar el vídeo del momento en que presuntamente fue agredida sexualmente.

Carlota asegura que tras pedir ver al presunto abusador, los responsables del programa accedieron. "Me lo pusieron delante", explica la joven, que relata que el concursante le pidió que se sentase a su lado.

"A él no le enseñaron las imágenes, me las enseñaron a mí y yo lo pedí expresamente. Pilar Blasco (CEO de Endemol Shine Iberia) me dijo que no hacía falta, que él sabía lo que había hecho porque solo había tomado un chupito, él estaba totalmente lúcido", relata.

"El problema es que él me lo admitió a mi cara", apunta Carlota, que indica que al principio, José María negó saber qué había pasado. "Te estoy dando la oportunidad de que me digas tú qué es lo que ha pasado", insistió la víctima antes de explotar: "Evidentemente mi vergüenza hizo que estallara y le dijera, esto, esto, esto… él dice que pensaba que estaba despierta y yo le digo '¿cómo puedes decir eso si hace un rato me has dicho que estaba K.O.?' Y me dice, 'bueno, es que solamente fue un segundo'".

Carlota asegura que después de esas demoledoras palabras, las personas presentes en la sala "se tuvieron que poner en el medio". Tras esto, ella estaba marchándose de la habitación, pero explica que "de repente" se "asustó". "¿La eyaculación? ¿Qué ha pasado? Me empiezo a preocupar, ¿Cuál ha sido el final?", se le vino a la cabeza antes de volver a entrar en la estancia.

"Abrí la puerta donde estaba él y le digo '¿dónde te has corrido?'. Me dice 'no, no me ha dado tiempo. No llegué a correrme porque el súper habló o algo así'". En ese momento, y según el relato de la joven, abandonó la habitación donde se encontraba José María.