Pedir comida a domicilio se ha convertido en una opción que toma fuerza para comer o cenar en tiempos de pandemia, frente a hacerlo en el propio restaurante.

Sin embargo, antes de encargar comida, debemos tener en cuenta una serie de claves para saber si lo que pedimos a domicilio es seguro.

Estos son los consejos que debes seguir para disfrutar de tu pedido con toda tranquilidad, sabiendo que cumple con las normas sanitarias:

1. Asegurarse de que el restaurante está donde dice estar

Aunque pueda parecer una obviedad, en el último programa de ¿Te lo vas a comer?, Alberto Chicote hizo varios pedidos de comida china y, cuando quiso visitar sus locales, descubrió que no existían.

Se trata de 'cocinas fantasma': en Internet parecen restaurantes, pero en realidad la comida la elaboran en un lugar desconocido, lo que puede dificultar las inspecciones de Sanidad.

"Son cocinas que pueden estar funcionando de manera totalmente opaca al control de Sanidad", alerta Emilio Gallego, secretario general de la Confederación de Hostelería de España. "Necesitan de un marco de regulación que garantice todos los aspectos de condiciones higiénico-sanitarias", agrega.

2. Comprobar que el ticket contiene todos los datos

Otro aspecto a tener en cuenta es el recibo que nos entreguen con el pedido. En ¿Te lo vas a comer?, se demostraba que muchos restaurantes no lo incluyen o llega sin la información necesaria.

El ticket debe incluir los siguientes datos: nombre del negocio, domicilio, DNI o CIF, número de factura, fecha de emisión, los productos que has pedido, el precio y el IVA.

Si un restaurante no nos lo entrega puede significar que no es legal y, por tanto, que no pasa las inspecciones sanitarias, así que hay que exigirlo siempre.

De lo contrario, según avisaba en el programa Laureano Dorado, director de servicios de la asociación de hosteleros La Viña, en el caso de que la comida llegue mal, haya una intoxicación alimentaria o cualquier otro problema, el cliente lo tendrá muy complicado sin ticket para tirar del hilo y exigir responsabilidades.

3. Que el restaurante esté en apps de reparto no siempre es garantía

Además, el hecho de que el local esté en plataformas de envío a domicilio no necesariamente significa que sea seguro: Chicote pidió con ellas en algunos restaurantes que tampoco tenían local ni daban ticket. Una de estas plataformas, no obstante, se ha defendido alegando que les exigen por contrato cumplir la legislación.