La directora de 'La Chocita del Loro', una serie de locales de comedia en Madrid, ha entonado unas desafortunadas declaraciones sobre el por qué no hay mujeres en sus espectáculos. Preguntada por la falta de féminas, Laura Sánchez Vegas ha asegurado en la Cadena Ser este viernes que mucho del humor que hacen las mujeres "es como de víctimas o muy feminista", algo que ha sido abiertamente criticado por muchos internautas.

El propio dossier de las salas muestra que de los 25 espectáculos disponibles en los mencionados locales, en solo uno aparece una mujer: 'Eva y qué'. Sánchez ha contado que el público que va "no suele comprar" espectáculos de mujeres: "Intentamos que haya mujeres pero es complicado porque el humor es diferente", ha argumentado.

Estas declaraciones, que han sido rescatadas por la cómica Pilar de Francisco, no han sido nada bien recibidas en redes sociales, donde rápidamente se han hecho virales. Carolina Iglesias, guionista, cómica y escritora, ha arremetido contra la directora: "A los 14 años quería ser cómica y soñaba con llegar a lugares como La Chocita del Loro. Con el tiempo, muchas de mis cosas 'idolatradas' me decepcionaron, pero esta es fuerte. Su programadora no contrata mujeres porque dice que hacemos comedia de víctimas o demasiado feminista". En otro tuit posterior, ha zanjado: "Nada es demasiado feminista. O es, o no es. Y si no es feminista, es machista". La también cómica Henar Álvarez ha ido un paso más allá con su peculiar ironía: "La chocita del escroto debería llamarse".

La mayoría de reacciones en las redes sociales han ido en esta misma línea. Muchos usuarios han expresado su rechazo a dichas palabras: "Sitios a los que no ir", escribe una; "Se ve que las cómicas no cuajáis con su público objetivo. Que aparentemente son señores nacidos en 1940 o antes", dice otro; "Parece que avanzamos, pero no", sentencia otro.