La CNMC propone que los nuevos conductores puedan aprendan a circular con un tutor legal

Aprender a conducir exclusivamente con un profesor de autoescuela podría llegar a convertirse en algo del pasado. Para la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), el sistema actual de aprendizaje pone barreras a la competencia y propone copiar a países de nuestro entorno y que se pueda practicar la conducción con un tutor legal.

"Hasta ahora conocíamos lo que es el profesor de formación vial, pues ahora existe otra figura que puede ser el padre, un acompañante, alguien con determinadas características que te ayuda en esas primeras horas de conducción", explica Ramón Ledesma, consejero de Pons Mobility.

Eso es lo que propone la CNMC, normalizar la figura de un tutor no profesional para flexibilizar el aprender a conducir. No obstante, como apunta Enrique Lorca Sánchez, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, esta propuesta no es algo nuevo: "Esto ya se viene hablando, trabajando desde hace muchos años en España; pero no olvidemos que es absolutamente prioritario que estamos hablando de vidas humanas y seguridad vial".

Y es que la principal preocupación es la seguridad de los conductores y pasajeros y por ello los acompañantes de esos aprendices deberían cumplir dos requisitos: tener al menos cinco años el carné de conducir tipo B y no haber cometido infracciones graves. "A partir de ahí, si se necesita una autorización expresa o no, está por definir. Es una figura que tenemos que descubrir en España como queremos hacerla", comenta Ramón Ledesma.

En Europa ya hay países en los que existe esta figura. En Francia, se puede conducir acompañado de un tutor si antes hemos aprobado el examen teórico de conducción y ya hemos realizado un mínimo de 20 horas de prácticas. En Alemania, por su parte, pueden sacarse el carné un año antes, con 17, pero deben conducir acompañados hasta la mayoría de edad. "Si se hace en los términos que están establecidos en Francia o Alemania, puede parecer interesante", reconoce Enrique Lorca.

Aunque siempre será mejor aprender a conducir con un profesional para asegurarnos de que los hábitos adquiridos son los correctos.