Menudeo, jeringuillas en los parques y adictos consumiendo en la calle: los vecinos de Terrassa denuncian la inseguridad de su barrio

Los vecinos del barrio de Sant Pere Nord, en Terrassa, denuncian la inseguridad que viven cada noche en sus calles, donde las peleas, los ruidos, la delincuencia y el consumo de drogas se ha convertido en una constante.

Los vecinos del barrio de Sant Pere Nord, en Terrassa, denuncian que están viviendo un auténtico infierno causado por la inseguridad en sus calles, tomadas por delincuencia, ruidos, drogas y peleas que les tienen absolutamente atemorizados.

En las imágenes tomadas en esta zona se puede ver a personas consumiendo drogas en plena calle a cualquier hora del día. Las reyertas les despiertan noche sí y noche también, los contenedores arden y en los parques infantiles se pueden ver jeringuillas o bombonas vacías de gas de la risa.

También es normal ver a personas incapaces de tenerse en pie y otras que, directamente, duermen en la calle o hacen sus necesidades entre los coches.

Los garajes se convierten en puntos de consumo y estercoleros y el menudeo de drogas tampoco es un tema tabú. Imágenes que reflejan una realidad de la que muchos en este vecindario quieren escapar.

"Esto es abandono policial e institucional, obvio", comenta Bea de Vicente. Desde el Ayuntamiento de Terrassa aseguran que son conscientes de esta denuncias y que se encuentran adaptándolo todo para darles respuesta.

Más Vale Tarde ha podido hablar con algunos vecinos, que explican que por la noche no salen "por precaución" y que hay "robos y peleas entre los mismos chavales", algo que, afirman, les crea "inseguridad".

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