La advertencia de Anna López sobre el grupo neonazi 'The Base': "La amenaza terrorista puede estar en cualquier parte"

La acción de estos grupos ya se ha elevado al nivel de terrorismo. Además, operan a nivel local y cuentan con una célula en nuestro país.

Donald Trump defiende la supuesta decadencia de Europa. El mandatario estadounidense culpa a la inmigración de esta, algo contra lo que el lucha a través de las redadas que lleva a cabo a través del ICE, sus agentes del servicio de inmigración.

"Lo vimos hace unos meses con la intervención del vicepresidente JD Vance en la conferencia de Munich y ahora está negro sobre blanco en la estrategia de seguridad nacional", indica Daniel Iriarte. "Esta facción antieuropea del trumpismo claramente tiene un plan contra Europa. Lo estamos viendo ya en operaciones de interferencia electoral en algunos países de Europa del Este", añade, "y, sobre todo, en el apoyo explícito a actores europeos que no comulgan con la forma en la que está actualmente construida Europa".

Estas premisas son compartidas por grupos neonazis que luchan por un etnoestado blanco y que ya operan en España: 'The Base'. Anna López indica que estos llevan "al extremo estas teorías conspiracionistas que quieren romper el orden democrático para imponer uno nuevo que nos suena al del siglo pasado de los regímenes de Hitler o de Mussolini".

La acción de estos grupos es "muy preocupante", como indica la doctora en ciencia política, debido a que "ya se ha elevado a nivel de terrorismo". Su influencia ya opera a nivel local, es decir, que la "amenaza terrorista puede estar en cualquier parte".

