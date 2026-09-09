Cuatro detenidos por agredir sexualmente en grupo a la exnovia de uno de ellos

Los detalles Los detenidos, de entre 44 y 53 años, son la expareja, el hermano y dos amigos de este.

Cuatro hombres han sido detenidos en Valencia por agredir sexualmente en grupo a la exnovia de uno de ellos. La víctima denunció las amenazas que recibía de su expareja, quien la obligaba a mantener relaciones sexuales con él y otros tres hombres, incluyendo a su hermano y dos amigos, mientras grababa los encuentros y la amenazaba con difundirlos. Tras su denuncia, los agentes detuvieron al principal agresor por malos tratos y agresión sexual, y posteriormente arrestaron a los otros implicados. Para víctimas de violencia machista, el 016 ofrece atención las 24 horas del día en múltiples idiomas. En emergencias, se puede llamar al 112 o usar la aplicación ALERTCOPS.

Cuatro hombres han sido detenidos en Valencia por agredir sexualmente en grupo a la exnovia de uno de ellos. La víctima denunció haber sido amenazada si no hacía lo que le pedían.

La víctima se acercó hasta dependencias policiales para asegurarse debido a las amenazas que estaba recibiendo por parte de su expareja y, ante la gravedad de los hechos, los agentes la convencieron para que denunciara.

Entonces, la mujer les explicó que su expareja le obligaba a mantener relaciones sexuales tanto con él como con otros tres hombres: se trataba del hermano del agresor y de otros dos amigos. Además, grababa las relaciones sexuales y la amenazaba con difundirlas.

El agresor fue detenido y acusado de un delito de malos tratos y agresión sexual. Después, los agentes consiguieron detener a los otros tres hombres de entre 44 y 53 años días más tarde.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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