Ignasi García, portavoz de Compromís en Castellón, recuerda su encuentro con el líder en España de 'The Base'

Durante un acto en el que se retiró una cruz franquista de un parque, el líder de esta organización neonazi no dudó en amenazar García y sus compañeros.

'The Base' es un grupo neonazi que busca romper el orden democrático para imponer un nuevo, más cercano a los regímenes de Mussolini o Hitler. Y, aunque este grupo sea poco conocido, ya se ha desarticulado una célula terrorista de este grupo en nuestro país. Fue en Castellón.

Ignasi García, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de esta ciudad, cuenta que en Castellón siempre ha habido grupos neonazis "y poca gente de izquierdas significada que en algún momento de su vida no haya tenido alguna amenaza". A pesar de ello, el político expone que se ha producido un paso cualitativo, algo que no había ocurrido nunca: "Se pasa de un cabeza rapada a gente que se organiza, que compra armas, y que está conectada de manera internacional".

García acudió en 2023 con su grupo a ver cómo se retiraba una cruz franquista en un parque de Onda. Allí, en un segundo plano, se encontraba David Dionis. Inicialmente tan solo desplegó una bandera de los tercios, pero, después, no dudo en hacer el saludo fascista y amenazó a García y sus compañeros.

"Este momento fue muy tenso, se había apartado la policía y estábamos a su lado y las caras eran de tensión", recuerda. Hoy se sabe que esas amenazas eran especialmente peligrosas debido a que en su casa, Dionis guardaba decenas de armas, varias copias de 'Mein Kampf' y propaganda. Dionis era el presunto cabecilla de 'The Base' en España.

Daniel Iriarte detalla que el aceleracionismo "es una corriente ideológica que busca provocar el colapso de la sociedad para, a partir de eso, construir un nuevo proyecto político utópico". Anna López añade que buscan "provocar el colapso del sistema a través de acciones terroristas o violencia para luego instalar un nuevo orden que es de corte supremacista blanco que es excluyente y jerárquico".

La policía, finalmente, detuvo a Dionis debido a que se interceptaron sus comunicaciones con Rinaldo Nazzaro, un estadounidense afincado en Rusia. Este capta nuevos adeptos para 'The Base'. La policía cree que Dionis se había puesto en contacto con él para decirle que estaba listo para atacar. El cabecilla de 'The Base' en nuestro país tenía como inspiración el atentado de Christchurch, en el que un supremacista blanco entró en dos mezquitas de Nueva Zelanda, asesinado a 51 personas. Todo quedó grabado con su cámara.

El portavoz de Compromís explica que la Europol avisaba de que se podía producir un atentado inminente en su zona por parte de esa célula de 'The Base' y que, por ello, habían detenido a Dionis. 'The Base', actualmente, está considerado una organización terrorista en Europa, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, pero no en Estados Unidos o Rusia, donde reside su líder.

Iriarte señala que el 'putinismo' es un movimiento "extremadamente conservador". "No es de extrañar que se haya convertido en un referente para ciertos sectores de la ultraderecha occidental", añade. López, por su parte, indica que "la visión rusófila de Putin es la misma que comparte Abascal y Orban que son sociedades autoritarias de valores neoconservadores y sobre todo donde impera el miedo y impera la ley del más fuerte". "Esto no es una coincidencia por eso Trump, Putin, Abascal u Orban no se consideran enemigos sino se consideran aliados de este nuevo orden global que se está configurando", concluye.

