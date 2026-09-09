La Policía Nacional detiene a un influencer búlgaro en pleno directo de Tik Tok: se había saltado el arresto domiciliario en su país

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a un tiktoker búlgaro buscado en su país tras saltarse el arresto domiciliario. El influencer, que exhibía sus delitos en sus redes, fue arrestado en pleno directo de Tik Tok.

En Valencia la Policía Nacional ha detenido a un tiktoker búlgaro en pleno directo. El hombre tenía un arresto domiciliario en su país, de hecho mostraba en sus vídeos su pulsera localizadora que, según cuenta la Policía búlgara, dejó de funcionar el pasado 24 de agosto. En ese momento, se emitió una orden de búsqueda internacional.

Entre los delitos de este influencer se encuentran la conducción temeraria bajo los efectos de las drogas y portando armas, que incluso exhibía en sus redes sociales.

Precisamente el rastro que ha ido dejando en internet ha sido lo que ha permitido a la Policía española tardar apenas unos días en localizarle y detenerle en pleno directo en Tik Tok.

En el vídeo se puede ver cómo es su mujer la primera que habla con los agentes e intenta que no entren en el apartamento. Poco después, los miles de seguidores de este tiktoker son testigos de cómo terminan deteniéndole y, aunque un agente se percata de que el móvil está grabando y lo pone boca abajo, se puede seguir escuchando.

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