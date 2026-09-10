Nueva noche de altercados en Ceuta: incendian cuatro coches y un contenedor en El Príncipe

Los detalles La noche del miércoles al jueves 10 de septiembre, en la explanada del Reina Sofía, en El Príncipe, ardieron cuatro coches y un contenedor, lo que generó gran preocupación y miedo entre los vecinos.

De nuevo, otra noche de tensión y vandalismo en Ceuta desde la entrada masiva de migrantes que se produjo el pasado 30 de julio. La noche del miércoles al jueves 10 de septiembre, cuatro coches y un contenedor fueron quemados en la explanada del Reina Sofía, en El Príncipe, generando el miedo entre los vecinos.

Los bomberos han tenido una ardua noche de trabajo y, según informa 'El Faro de Ceuta', la intensidad de las llamas hizo que muchos residentes saliesesn de sus casas para ver qué estaba ocurriendo; escenas que, como apunta este medio, no son nuevas para ellos desde hace ya más de un mes.

De este modo, efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, han trabajado arduamente para poder sofocar las llamas y evitar consecuencias mayores.

Varios coches quemados en Ceuta

Indignación por las palabras de Marlaska

Estos altercados llegan justo un día después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegurase en la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta, tras su visita al Centro de Acogida Temporal de Extranjeros provisional habilitado en El Tarajal y al puesto fronterizo, que entendía el "sentimiento de inseguridad subjetiva" que viven los ceutís.

"Entendemos perfectamente ese sentimiento de inseguridad subjetiva, consecuencia de lo vivido, de lo verificado y de la situación. Pero también sabe la sociedad ceutí que esa es nuestra preocupación máxima: el revertir esa sensación de inseguridad subjetiva. Porque sabéis que en los últimos años las ratios objetivos de criminalidad en la ciudad de Ceuta habían descendido", aseguró el ministro.

Unas declaraciones que han indignado a muchísimos ceutíes, que cada día viven con miedo en sus calles desde la entrada masiva de 80.000 personas del 30 de julio. Además de los altercados que se producen casi cada día, los supermercados están notando también la escasez de productos y estanterías vacías.

De este modo, algunas distribuidoras reconocieron a laSexta que han tenido que aumentar pedidos y personal ante el incremento exponencial del consumo, que se ha disparado especialmente en el pan, el embutido y las conservas. No obstante, eso sí, aclararon que no había desabastecimiento.

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